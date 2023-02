Rutte krijgt harde kritiek voor de wijze waarop hij Groningers heeft laten zitten: ‘Tijd om af te treden’

Premier Mark Rutte in de Enquêtezaal van de Tweede Kamer tijdens een openbaar verhoor van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Beeld Freek van den Bergh

Rutte zal naar verwachting vrijdagmiddag tijdens zijn wekelijkse persconferentie reageren op de kritiek.

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) heeft namens het kabinet wel al laten weten dat ‘de Groningers altijd gelijk hadden’ toen ze de politiek wezen op de nadelige gevolgen van de gaswinning in hun provincie. ‘Het belangrijkste is dat het leed van Groningers nu moet worden erkend’, zegt de bewindsman. ‘Politieke zaken’, zoals de vraag of het kabinet moet opstappen, zijn volgens hem nu niet aan de orde. ‘Vandaag gaat het over Groningen’, zegt Vijlbrief. Wel zegt de staatssecretaris dat hij ‘veel schaamte’ voelt over de wijze waarop de overheid is omgegaan met Groningers.

Volgens de parlementaire enquêtecommissie Groningen zijn de jarenlange gasboringen in de noordelijke provincie ’rampzalig’ geweest voor de inwoners, staat in het vrijdag verschenen eindrapport van de commissie. Geld verdienen ging boven veiligheid. Politici en oliemaatschappijen misten en negeerden signalen dat het mis ging. ‘Was de aardbevingsproblematiek van het begin af aan serieus genomen, dan had veel ellende voorkomen kunnen worden’, aldus de commissie, die dan ook spreekt van ‘nalatigheid jegens de Groningers’.

Vooral minister-president Rutte krijgt harde kritiek voor zijn onvermogen om de problemen in Groningen op te lossen. Sinds zijn aantreden in 2010 onderschatte hij de nadelige gevolgen rond de gaswinning, stelt de onderzoekscommissie Hij realiseerde zich bijvoorbeeld pas begin 2018 hoe ‘bizar’ het was dat de gaswinning uitgerekend in 2013, het jaar na de ontwrichtende aardbeving in Huizinge, een recordniveau bereikte.

Harde woorden Kamerleden

Politieke partijen oordelen eveneens hard over Ruttes rol in het gasdrama. PVV-leider Geert Wilders noemt het ‘onvergeeflijk’ dat het ‘belang van Groningers jarenlang bewust genegeerd’ is. Hij wijst erop dat het Rutte was die tijdens ‘dit jarenlange drama premier was en faalde’. Wilders: ‘Hij moet nu zijn hoofd buigen voor de Groningers en aftreden.’ Hoewel het niet voor het eerst is dat de PVV-leider roept om het aftreden van de premier, zijn ook Kamerleden die doorgaans redelijk goed samenwerken met Rutte niet mild in hun kritiek.

De PvdA vindt dat ‘de overheid Groningers niet heeft beschermd’, maar hun veiligheid ondergeschikt heeft gemaakt aan geld. ‘Daar moet verantwoording over worden afgelegd‘, zegt PvdA-leider Attje Kuiken. GroenLinks-leider Jesse Klaver vindt dat de overheid haar ‘grondwettelijke taak heeft geschonden om haar inwoners te beschermen’. Hij noemt het ‘onmenselijk dat de regering consequent het financiële belang van de staat, Shell en Exxon boven de veiligheid van de inwoners van Groningers gesteld heeft.’ Volgens de SP zijn Groningers bewust de vernieling in geholpen.

Zowel de linkse oppositiepartijen als coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie wijzen op de verantwoordelijkheid die de overheid nu heeft om ‘de ereschuld aan Groningen in te lossen'.