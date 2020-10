Rutte: koning heeft ruimte voor eigen accenten binnen de eenheid van de kroon

Premier Mark Rutte vrijdag tijdens zijn persconferentie na de wekelijkse ministerraad. Beeld ANP

De videoboodschap van koning Willem-Alexander van afgelopen woensdag, over zijn afgebroken vakantie naar Griekenland, ‘was misschien zo’n accent’. De premier beaamde dat dit soort momenten zeldzaam zijn.

Rutte vindt niet dat hij hiermee als verantwoordelijke voor de koning het staatsrecht heeft opgerekt of een precedent heeft geschapen. Doorgaans volgt op opwinding over de Oranjes geen reactie van het staatshoofd zelf. ‘Het was heartfelt (oprecht, red.) en aan de reacties zie je dat het gewaardeerd wordt.’ Over de afwegingen achter de schermen over wat Rutte eerder een inschattingsfout noemde, liet hij zich niet uit. ‘De koning en ik zijn één.’

Rutte noemde nog drie momenten waarop de koning persoonlijk spreekt: bij de inhuldiging, met Kerstmis en in het jaarlijkse persgesprek aan het begin van de zomer. ‘Dat zijn momenten waarop hij zich persoonlijk uitspreekt over accenten in zijn koningschap en zaken die de natie bezighouden, onder ministeriële verantwoordelijkheid. Dat is belangrijk.’

Een modernisering van het koningschap wilde Rutte de uitzonderlijke toespraak niet noemen. ‘Dat is te zwaar. Ik plaats dit niet in een continuüm van verandering.’