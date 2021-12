Rutte IV wordt een team van rivalen

VVD-leider Mark Rutte na de persconferentie over het coalitieakkoord van de zijn partij met D66, CDA en ChristenUnie. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Vrome woorden overheersten bij de presentatie van het coalitieakkoord. Na de roerige en trage formatie moesten woensdag ‘de grote vraagstukken’, ‘het landsbelang’ en ‘de samenwerking’ voorop staan, maar achter de schermen is het gevecht om de politieke posities al lang begonnen. Partijstrategen kijken daarbij met een half oog naar de volgende verkiezingen. Topprioriteit: hoe zorgen we ervoor dat onze partijleider de komende jaren het beste uit de verf komt?

Bij de VVD is er amper denkwerk vereist: Mark Rutte is weer premier, ondanks alles, en de rest van de partij staat tot zijn dienst. Voor kroonprinsen en -prinsessen is geen plaats. Ruttes gezag is de afgelopen maanden afgebrokkeld; speculaties dat de premier bezig is aan zijn ‘laatste rondje’ helpen niet bij het beoogde statusherstel.

Ruttes trouwe bondgenoot, demissionair minister van Defensie Henk Kamp, benadrukte niet voor niets al in september dat het einde van het tijdperk-Rutte nog lang niet in zicht is. ‘Hij heeft de verkiezingen dik gewonnen, met tien zetels meer dan de nummer twee. Het zou mij niet verrassen als-ie nog acht jaar doorgaat.’

Die bezweringsformule verhindert niet dat er binnen D66 en CDA al wordt nagedacht over het post-Rutte-tijdperk. De confessionele wijsheid in Den Haag: als de zittende premier vertrekt, ligt het hele speelveld open. Dat maakt het nog belangrijker om de eigen partijleider nu een goede uitgangspositie te bezorgen.

CDA-leider Wopke Hoekstra na de persconferentie over het coalitieakkoord van zijn partij met VVD, D66 en ChristenUnie. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Hoekstra weer op Financiën? Dat is maar de vraag

Voor het CDA blijft Wopke Hoekstra, ondanks de uiterst teleurstellend verlopen verkiezingen, een potentiële opvolger van Rutte. Om die reden zou de CDA-leider het liefst minister van Financiën blijven. Niet alleen is een schatkistbewaarder in Nederland bijna altijd populair, hij kan zich ook bemoeien met alle politieke dossiers.

Toch zal Hoekstra, die woensdag liet weten dat hij in het kabinet blijft, waarschijnlijk naar een ander ministerie overstappen. D66 leek even bereid om hem nog een keer Financiën te gunnen, maar dan had de CDA’er wel moeten instemmen met een kabinet over links. Voor Hoekstra was dat een brug te ver: hij gooide de deur naar PvdA en GroenLinks dicht.

De CDA-leider kreeg zo zijn lievelingscoalitie met de ChristenUnie, maar verspeelde vrijwel zeker de kans op een tweede termijn op Financiën. Inmiddels geldt Economische Zaken als een mogelijk alternatief voor Hoekstra.

D66-leider Sigrid Kaag na de persconferentie over het coalitieakkoord van haar partij met VVD, CDA en ChristenUnie. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Kaag dan naar Financiën? Ze zou de eerste vrouw zijn

Veel meer dan Rutte III zal Rutte IV een team van rivalen worden, want ook D66-leider Sigrid Kaag sprak eerder al de ambitie uit om premier te worden. De ex-diplomaat heeft dankzij haar verkiezingswinst nu de posities voor het uitkiezen, maar weigerde woensdag uitsluitsel te geven over haar eigen toekomst.

De D66-achterban wil volgens onderzoeken het liefst dat ze fractievoorzitter in de Kamer wordt, ook om het gepredikte dualisme vorm te geven. Toch wijst weinig erop dat Kaag net als ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zitting neemt in de Kamerbankjes.

D66-strategen kunnen hun afkeer van het huidige niveau in de Kamer amper verbergen. Als Kaag fractievoorzitter wordt, zal ze ieder debat onder vuur komen te liggen, niet alleen van linkse partijen als PvdA en GroenLinks, maar ook van rechtse fractievoorzitters als Geert Wilders, die haar het liefst wegzet als ‘een heks’.

Een terugkeer op Buitenlandse Zaken zou op zich eerder passen bij de ex-diplomaat, maar Kaag trad in september nog af vanwege de chaotische evacuatie na de val van Kabul. Een snelle comeback op dezelfde post is amper uit te leggen. Een veelvuldig verblijf in het buitenland is bovendien moeilijk te verenigen met het partijleiderschap in Nederland; haar verre voorganger Hans van Mierlo had daar in het eerste paarse kabinet (1994-1998) grote problemen mee.

Als Kaag, die in de geruchtenstroom van de laatste dagen ook al in verband is gebracht met een ministerschap voor Klimaat, nog altijd aspiraties heeft om Rutte op te volgen, zou een keuze voor het ministerschap van Financiën niet onlogisch zijn. In de Haagse pikorde is dat na het premierschap de post met de meeste macht en het meeste aanzien.

Meepraten bij Wereldbank en IMF

Op Financiën zal Kaag niet alleen betrokken zijn bij alle belangrijke dossiers in Nederland, ze krijgt daarnaast ook een internationale positie. Als lid van de Eurogroep heeft een minister van Financiën meer invloed op het EU-beleid dan een minister van Buitenlandse Zaken. De schatkistbewaarder kan daarnaast meepraten bij de Wereldbank en het IMF.

Een belemmering kan zijn dat de D66-leider weinig affiniteit heeft met Financiën, maar bij voorgangers als de jurist Hoekstra of de landbouweconoom Jeroen Dijsselbloem was dat niet heel anders. Een ander historisch detail zal Kaag waarschijnlijk eerder zien als aanmoediging: Nederland heeft nog nooit een vrouwelijke minister van Financiën gehad.