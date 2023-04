Rutte IV verliest nogmaals het vertrouwen van de partijen die vonden dat het kabinet er sowieso nooit had mogen komen

Jesse Klaver (GroenLinks) en Attje Kuiken (PvdA) tijdens het debat in de Tweede Kamer over de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Beeld ANP

De motie van GroenLinks-leider Klaver kreeg bij een hoofdelijke stemming 59 stemmen voor en 76 tegen. De Kamerleden van PvdA, BBB, PVV, PvdD, Denk, JA21, FvD, de Groep Van Haga, Volt en het lid Omtzigt stemden voor. Alleen de SGP en het lid Den Haan vonden de motie net wat te ver gaan, al benadrukte SGP-leider Van der Staaij dat het licht wel ‘op oranje staat'.

Daarmee heeft Rutte IV na een jaar regeren nogmaals uitdrukkelijk het vertrouwen verloren van de partijen die bij de start toch al vonden dat het kabinet onder leiding van premier Rutte er nooit had mogen komen: zij vonden dat zijn geloofwaardigheid al bij het begin van de formatie te zeer was aangetast door de verwikkelingen rond Pieter Omtzigt.

Rutte zelf sprak na afloop van het debat van een ‘relevant signaal’. Om vanaf juni zaken te doen in de Eerste Kamer heeft het kabinet de steun nodig van ofwel het linkse ofwel het rechtse blok, maar de premier wilde er niet vooruit lopen op de vraag of dat nu lastiger is geworden. De Haagse praktijk leert dat het opzeggen van het vertrouwen meestal niet betekent dat partijen daarna geen zaken meer doen met het kabinet.

Op de verhoudingen binnen de coalitie kreeg de oppositie woensdag geen vat. De hoop van veel partijen was dat er een wig gedreven kon worden tussen CDA en D66, nu die partijen openlijk van mening verschillen over de deadline voor het stikstofbeleid.

Dat lukte niet: de regeringspartijen hielden elkaar stevig vast. Wel werd duidelijk hoe het CDA het voorjaar hoopt door te komen: hopend dat de nieuw te vormen provinciebesturen in de komende weken daadkrachtig stikstofbeleid gaan voeren, om te voorkomen dat de vergunningverlening op het eigen grondgebied helemaal stil komt te liggen. Partijleider Hoekstra rekent erop dat de BBB in veel provincies zaken moet doen met partijen als de VVD en de PvdA, die wel degelijk door willen pakken met het vrijmaken van stikstofruimte. Ook premier Rutte liet doorschemeren dat hij erop gokt dat de nieuwe provinciebesturen, ook mét de BBB, niet op hun handen gaan zitten.

Als er in mei dan ook nog een nationaal Landbouwakkoord met de sector komt, zoals het CDA vurig hoopt, wordt het voor de héle coalitie en voor de BBB lastig om daarin niet mee te gaan. Omdat D66 heeft besloten het CDA de tijd te gunnen om dit proces af te lopen, kan het kabinet voorlopig door. Wel benadrukte fractieleider Paternotte dat de deadline van 2030 voor het stikstofbeleid alleen van tafel gaat als het CDA daar een alternatief tegenover zet dat de geplande stikstofreductie net zo ver omlaag brengt.

Hoekstra wilde niet vooruitlopen op de vraag wat er gebeurt als D66 vasthoudt aan dat standpunt. ‘Het is niet in het belang van de sector om hier als-dan-onderhandelingen te gaan staan voeren.’