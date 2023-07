Rutte IV valt het snelst van al zijn kabinetten

Kabinet-Rutte IV is gevallen. Mark Rutte komt een toelichting geven aan de koning op Huis ten Bosch. Beeld David van Dam

Het vierde kabinet van Mark Rutte is 543 dagen na de bordesfoto gevallen. Hiermee is dit het kortste kabinet-Rutte. Het eerste kabinet van de premier kwam in 2012 na 557 dagen ten val. Na minder dan twee jaar trok de PVV van Geert Wilders de gedoogsteun aan de VVD en het CDA in, de zogeheten Catshuiscrisis.

Rutte II is het enige kabinet van de huidige premier dat de volledige rit heeft uitgezeten, van 2012 tot 2017. Als de demissionaire periode wordt meegeteld, is dit zelfs het langstzittende kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog.

.

Dat een Nederlands kabinet binnen twee jaar sneuvelt, komt maar zelden voor. Sinds de Tweede Wereldoorlog waren er drie kabinetten die korter zaten dan Rutte IV. Hierbij zijn romp- en minderheidskabinetten, die de periode tussen de val van een kabinet en de nieuwe regering overbrugden, niet meegeteld.

Balkenende diende het ontslag van zijn eerste kabinet, bestaande uit CDA, VVD en LPF, na 87 dagen in. Na minder dan drie maanden liep een conflict tussen de kersverse LPF-ministers Eduard Bomhoff en Herman Heinsbroek torenhoog op, met uiteindelijk de val van het kabinet tot gevolg.

Het twee-na-kortste naoorlogse kabinet hield het bijna drie keer zo lang vol. In 1982 kwam na minder dan 250 dagen een einde aan Van Agt II. De coalitie kon het niet eens worden over bezuinigingen. In 1973 kwam het eerste kabinet van Barend Biesheuvel, dat uit maar liefst vijf partijen bestond, na 382 dagen ten val. Onenigheid over de begroting was ook hier het struikelblok.