Rutte IV moet verder zonder steunpilaar Gert-Jan Segers, de man die Rutte politieke genade schonk

Tweede Kamerlid en leider van de ChristenUnie Gert-Jan Segers (midden) vorige maand tijdens de stemmingen over de pensioenwet in de Kamer. Beeld ANP

Daarmee verliest het vierde kabinet-Rutte een belangrijke steunpilaar, merkt ook premier Rutte op in zijn eerste reactie: ‘Den Haag verliest een anker’. Segers was boven alles de man die in 2017 eerst Ruttes derde kabinet en daarna, in 2021, het vierde mogelijk maakte doordat hij de tegenstellingen met de voormalige gezworen opponenten van D66 wist te overbruggen.

Vooral de tweede keer gebeurde dat met grote moeite, nadat Segers in 2021 na de vertrouwenscrisis rond Rutte verklaarde dat hij niet meer zou meedoen aan een kabinet onder diens naam. De premier kon in zijn ogen ‘geen geloofwaardige drager zijn van een nieuwe politiek cultuur’.

Omdat de VVD vasthield aan Rutte en zich in de maanden daarna geen alternatieve coalitie aandiende, schoof Segers uiteindelijk toch weer aan. Hij had, vond hij zelf bij nader inzien, te hard geoordeeld en ‘te veel de man gespeeld en te weinig de bal’.

Binnen de coalitie staat Segers te boek als een zeer betrouwbare regeringspartner, bereid om soms pijnlijke compromissen te sluiten, een belangrijk bestanddeel van het cement dat de opeenvolgende kabinetten-Rutte bijeenhoudt. Zo groeide hij uit tot een van de belangrijkste gezichten van het slinkende politieke midden, omgeven door steeds meer compromisloze oppositiepartijen.

Segers heeft dat steeds zijn voornaamste missie genoemd en doet dat ook nu, terugkijkend op de afgelopen jaren: ‘Vooral de momenten dat het ons ook echt lukte om grote knopen door te hakken en de momenten dat we iets deelden van onze diepste drijfveren waren bijzonder. Ik ben die gesprekken met de coalitiepartners steeds aangegaan vanuit de overtuiging dat het welzijn van ons land staat of valt met ons vermogen om – ondanks al onze verschillen – samen te werken.’

Vanuit D66, de partij met wie hij intensief samenwerkte ondanks diepe ideologische meningsverschillen, ontmoet hij vrijdag waardering om die reden. ‘Bruggen slaan, dat is een waagstuk', aldus D66-fractieleider Jan Paternotte. ‘Gert-Jan liet zien dat het kan, ook met mensen met heel andere overtuigingen.’

Het politieke effect van die diep-constructieve houding is dat de ChristenUnie, sinds de totstandkoming van de fusiepartij in 2000, invloedrijker is geworden dan de partij destijds durfde te dromen. Onder de aanvoerders Rouvoet, Slob en Segers nam de partij in deze eeuw al deel aan drie kabinetten en verwierf daarmee met slechts een handvol Kamerzetels bovenmatig veel invloed.

In het centrum van de macht

Segers vertrekt volgende week, na tien jaar Kamerlidmaatschap en zeven jaar fractievoorzitterschap. Hij nam de taak destijds over van Arie Slob. Vrijwel meteen belandde Segers in het centrum van de macht, als ‘gedoogpartner’ van het tweede kabinet Rutte van VVD en PvdA, culminerend in twee keer regeringsdeelname.

In een verklaring laat het partijbestuur weten trots te zijn op de resultaten die sindsdien zijn bereikt, met name op het gebied van klimaat en bestaanszekerheid. Segers voert vooral persoonlijke redenen aan voor zijn vertrek. In een brief aan de partijleden schrijft hij dat het Kamerwerk veel van hem en zijn familie heeft gevraagd. ‘De Haagse politiek is een gulzig vak.’ Zijn gezin heeft meer aandacht nodig. ‘We hebben elkaar in deze tien jaar steeds vastgehouden, maar ook voor ons als gezin is het goed om nu een punt te zetten en weer meer tijd voor elkaar te hebben.’

Maar ook voor de partij is het beter, denkt hij. Hij vindt het ‘gewoon heilzaam’ om op een zeker moment plaats te maken voor een ander. ‘Bij leiderschap hoort ook het inzicht dat die rol tijdelijk is. We zijn allemaal vervangbare krabbelaars en Gods werk is altijd teamwerk. Dat realiseerde ik me al voor deze nieuwe kabinetsperiode. Ik heb me toen opnieuw kandidaat gesteld, omdat ik wist dat er een kundige en gedreven opvolger op de lijst stond die m’n plek zou kunnen innemen.’

Daarmee verwijst hij naar Mirjam Bikker (1982), sinds vorig jaar lid van de Tweede Kamer en daarvoor onder meer fractieleider in de Utrechtse gemeenteraad en de fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Eerste Kamer. Ze loopt al lang mee in de partij, waar ze ook al beleidsmedewerker was van de fractie. Opvallende bijkomstigheid: met Bikkers’ opmars wordt de ChristenUnie de eerste partij die op alle landelijke politieke fronten (Tweede Kamer, Eerste Kamer, kabinet en partijbestuur) door een vrouw wordt aangevoerd.

Partijvoorzitter Ankie van Tatenhove zegt Segers’ ‘gedrevenheid, betrokkenheid en eigenheid’ te gaan missen. ‘Ik ben tegelijkertijd blij dat we met Mirjam een opvolger hebben klaarstaan die kundig is, weet waar ze voor staat en gaat voor waar ze in gelooft.’

Segers heeft nog geen idee wat hij nu verder met zijn leven gaat doen. ‘Ik hoop dat God me duidelijk zal maken wat mijn volgende verantwoordelijkheid zal zijn.’