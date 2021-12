Rutte IV krijgt gestalte: Wiersma naar Onderwijs, Van der Wal de speciale stikstofminister

VVD-partijvoorzitter Christianne van der Wal, beoogd minister van Natuur en Stikstof. Beeld ANP - Remko de Waal

De VVD’ers Van der Wal en Wiersma zijn, naast premier Rutte, de eerste bevestigde namen op hun post. Wiersma (35) is sinds augustus demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarvoor zat hij vier jaar in de Tweede Kamer. Hij wordt een van de twee ministers op Onderwijs, belast met het primair en voortgezet onderwijs. De andere onderwijsminister komt van D66 en gaat het hoger onderwijs doen.

Van der Wal (48) is sinds 2017 partijvoorzitter en sinds 2019 provinciebestuurder in Gelderland. Zij wordt een van de twee ministers op het Landbouw-departement, en speciaal belast met de oplossing van de stikstofcrisis. Zij moet zorgen voor voldoende vermindering van de stikstofuitstoot en voor natuurherstel, opdat de vergunningen voor nieuwe bouwprojecten en infrastructuur niet langer gevaar lopen.

Hugo de Jonge

De meeste andere namen van de bewindslieden zijn nog niet bekend. Wel is duidelijk dat Hugo de Jonge maandag begint aan zijn laatste week als eerstverantwoordelijke minister voor de bestrijding van de coronacrisis. Hij wordt opgevolgd door een bewindspersoon van D66. Dat blijkt uit de verdeling van de ministerposten over de partijen die formateur Mark Rutte donderdag al wel bekend heeft gemaakt.

De Jonges aanstaande afscheid hing al een tijdje in de lucht. Zijn partij, het CDA, krijgt in het nieuwe kabinet andere prioriteiten. De vier CDA-ministers gaan naar de ministeries van Buitenlandse Zaken, Sociale Zaken, Volkshuisvesting en Binnenlandse Zaken. De twee ministerposten op Volksgezondheid gaan naar D66 en de VVD. De Jonge keert naar verwachting wel terug in het kabinet, maar op een ander departement.

Zeker is nu dus ook dat Wopke Hoekstra niet terugkeert op het ministerie van Financiën. Die post valt traditiegetrouw toe aan de tweede partij in de coalitie, in dit geval dus D66. Hoekstra keert als CDA-leider wel terug in het kabinet, maar op een andere post.

Ferdinand Grapperhaus

Uit de lijst blijkt ook dat CDA’er Ferdinand Grapperhaus vertrekt. Zijn post op het ministerie van Veiligheid en Justitie gaat naar een VVD’er. In De Telegraaf liet Grapperhaus donderdag weten dat hij ook niet terugkeert op een andere post in het nieuwe kabinet. ‘Het waren vier, laat ik zeggen: intensieve jaren, waarin het nodige is gebeurd maar ook is gedaan’, aldus de minister.

De VVD levert naast minister-president Rutte zeven ministers. Dat worden de ministers van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Justitie en Veiligheid, Primair- en Voortgezet Onderwijs, Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken, Natuur en Stikstof en Langdurige Zorg en Sport.

De zes D66’ers gaan naar Financiën, Rechtsbescherming, Defensie, Klimaat en Energie, Volksgezondheid en Onderwijs (Hoger Onderwijs en Wetenschap). De afschaffing van het leenstelsel en de herintroductie van de basisbeurs komen dus in handen van D66.

ChristenUnie

Als juniorpartner levert de ChristenUnie twee ministers. De partij behoudt het ministerie van Landbouw. De tweede CU’er wordt de extra minister op Sociale Zaken, met speciale aandacht voor het armoedebeleid en de pensioenen.

Komende zondag worden ook de namen bekend van de mensen die de vier partijen voor hun posten in gedachten hebben. Formateur Mark Rutte ontvangt alle kandidaten vervolgens vanaf maandag voor een gesprek. De kandidaten worden geacht daarin alles op tafel te leggen dat een ministerschap mogelijk nog in de weg kan staan.

Zaterdag is naar verwachting het constituerend beraad, de eerste plenaire bijeenkomst van de kandidaat-ministers en de feitelijke oprichtingsvergadering van het nieuwe kabinet. Maandag volgt de beëdiging van alle bewindspersonen door koning Willem-Alexander.