Rutte IV kampt bij de doorstart met een verkoopprobleem

Mark Rutte (VVD) loopt naar het Logement om de laatste details door te nemen met D66, CDA en CU voor het nieuwe kabinet. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Wie als Citroëndealer zijn klant een C1 wil verkopen, zal hem ervan moeten overtuigen dat dit echt iets heel anders is dan de Peugeot 107 of de Toyota Aygo, concurrerende wagens in dezelfde prijsklasse. Terwijl hij weet dat de schijn bedriegt. Niet alleen het onderstel, ook de meeste motoren zijn identiek. Ze komen zelfs uit dezelfde fabriek, in Tsjechië. Dus zal hij op het interieur wijzen, op de grille, de geluidsinstallatie of een verschil in prijs.

Voor een dergelijk probleem staat het toekomstige kabinet Rutte IV. Ogenschijnlijk is alles hetzelfde – de deelnemende partijen, minstens een deel van de ministers, de geschiedenis en stijl die bewindspersonen en partijen met zich meedragen. Toch moeten we gaan geloven dat alles anders kan worden, dat met Rutte IV een schone start mogelijk is.

‘Geen woorden maar daden’

Beoordeel ons op de inhoud, zullen de partijleiders zeggen. Wopke Hoekstra zei het al bij de presentatie van het coalitieakkoord: ‘Geen woorden maar daden.’ De verrichtingen van de nieuwe ploeg moeten dat nieuwe elan waarover Mark Rutte sprak gestalte geven. Ongetwijfeld zullen de partijleiders daar vaak op teruggrijpen: beoordeel ons op onze daden.

Maar daden zullen niet genoeg zijn, al was het maar omdat de gevolgen daarvan pas na lange tijd zichtbaar worden. Een zorgvuldiger omgang met de slachtoffers van de toeslagenaffaire of de mijnbouwschade in Groningen, zoals in het coalitieakkoord wordt beloofd, is maatwerk dat jaren vergt. Ook de voor een herstel van vertrouwen in de overheid zo belangrijke verandering van de relatie met uitvoeringsorganisaties – denk aan SVB, UWV, Rijkswaterstaat, Belastingdienst – is werk van lange adem.

Dat die herstelwerkzaamheden nodig zijn, is een gevolg van een geleidelijke uitholling en veronachtzaming van het overheidsapparaat. Degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn, hebben zichzelf en elkaar ervan overtuigd dat zij ook degenen zijn die dat kunnen restaureren. Die overtuiging moeten ze nu over het land uitrollen, om in marketingtechnische termen te blijven. Dat zal een grote opgave zijn.

Bij de presentatie van het coalitieakkoord zag je woensdagmiddag de eerste pogingen. Die waren nogal verschillend, wat de indruk wekt dat de coalitiepartners anders aankijken tegen het restauratiewerk.

‘Een land van doorzetters’

Mark Rutte schetste, zoals wel vaker, in grove streken een beeld van Nederland. ‘Een land van doorzetters’, vindt hij. Van schouders eronder. Hij wil grip op de grenzen, het land schoner achterlaten ‘voor onze kinderen en kleinkinderen’, het onderwijs verbeteren en goed zorgen voor de middengroepen. Belangrijk verkoopargument nog: ‘Veel belastingen gaan naar beneden.’ Teksten waarin het nieuwe elan nog niet luid klinkt.

Sigrid Kaag (D66) toonde zich veel enthousiaster. Om te beginnen over het motto van het coalitieakkoord, ‘Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst’, waarin voor haar een progressieve blik op die toekomst doorklinkt. Ze heeft goede herinneringen aan de gesprekken die tijdens de formatie zijn gevoerd over het wezen van Nederland. Wat voor land willen we zijn? Zij heeft het antwoord: een land dat optreedt tegen racisme, discriminatie, vrouwenhaat, moslimhaat.

Een bijna confessioneel praatje, waartegen het veel pragmatischer verhaal van Wopke Hoekstra (CDA) vlak afstak. Die liep wat punten langs: basisbeurs terug, veiligheid versterken, investeren in een duurzame toekomst, ook voor de landbouw. En eindigde met meer ruimte voor persoonlijke keuzes en persoonlijk handelen van de overheid. Meer maatwerk dus.

‘Veel mensen zijn moe‘

Gert-Jan Segers zocht nadrukkelijk aansluiting bij de gevoelens van het volk. ‘Veel mensen zijn moe. We hebben het ze hier ook niet altijd gemakkelijk gemaakt.’ Zijn geloof in maakbaarheid is beperkt. Het akkoord is geen toverstafje waarmee alles op slag mooi wordt, zei hij. Hij stond er niet omdat hij zo graag wil, maar omdat ‘we hier niet met de rug naar elkaar moeten staan’. Plichtsbesef in plaats van ambitie.

Ieder zijn eigen verhaal dus. Vergelijk dat met Rutte I, toen een piepjonge Mark Rutte zijn samenwerking met Maxime Verhagen (CDA) en Geert Wilders (PVV) samenvatte met: ‘Er ligt een concept-regeerakkoord waar rechts Nederland zijn vingers bij zou aflikken’. Of met Rutte II: Diederik Samsom en Mark Rutte stuiterend van de dadendrang voor een afbeelding van de Uyllanderbrug. Of met de zelfbewuste Rutte van Rutte III, geflankeerd door een laconieke Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) die een tijd van oplossingen beloofde en Segers die grote daadkracht voorzag.

Bescheiden en deemoedig

Deze presentatie was eerder bescheiden en deemoedig. Van die bescheidenheid is ook het akkoord doortrokken. Er moet een ‘andere politieke cultuur komen’. ‘Een politiek waarin verschillen worden overbrugd in plaats van uitvergroot.’ Ook de overheid moet drastisch aangepakt: ‘De sterke overheid die wij voor ons zien heeft oog voor de menselijke maat, is begrijpelijk, bereikbaar en aanspreekbaar.’ De scheiding tussen Kamer en kabinet moet duidelijker worden door de rol van de Kamer te versterken. Zo hoopt het toekomstige kabinet het vertrouwen te herstellen.

Tekentafelteksten, terwijl de tractoren klaar staan om naar het Malieveld te vertrekken, klimaatactivisten, onderwijzers en zorgpersoneel plannen voor demonstraties smeden en voor- en tegenstanders van vaccinatiedwang de wanhoop nabij zijn.

Vanwaar die deemoed als je vier jaar de kans had het anders te doen? Aan de aftersales van dit regeerakkoord worden hoge eisen gesteld.