Rutte in Polen: ‘We moeten schouder aan schouder staan’

Minister-president Rutte bezoekt Nederlandse militairen die deelnemen aan de Navo-troepenmacht in Litouwen. Beeld Bart Maat/ANP

‘Jullie zijn het gezicht van fatsoen’, steekt premier Mark Rutte de burgemeester van Warschau een hart onder de riem voor hij vertrekt. Beide mannen hebben net een bezoek gebracht aan een vluchtelingenopvang in een sporthal in het zuiden van Warschau. ‘Krankzinnig’, zegt Rutte tegen Rafal Trzaskowski als de burgemeester uitlegt hoe zijn stad in twee weken tijd met 15 procent is gegroeid door de komst van Oekraïense vluchtelingen. Ze staan op een tribune in de sporthal en kijken uit op een geïmproviseerde slaapzaal. Een vrouw laat haar hondje uit tussen de bedden.

De vluchtelingencrisis was slechts een van de vele thema’s die Rutte maandag besprak met zijn collega’s in het oosten van Europa. In Litouwen ontmoette hij de president en premier en bezocht hij een Navo-basis. Later op de dag sprak hij met de Poolse premier Morawiecki en bracht hij met burgemeester Traszkowski een bezoek aan een vluchtelingenopvang. Dinsdag reist hij naar Turkije voor een ontmoeting met Erdogan.

Zo hard mogelijk treffen

Bij de persconferentie die hij met Morawiecki hield, zei hij dat Nederland bereid is ‘woorden in daden om te zetten’ en ‘het Russische regime zo hard mogelijk te treffen, met sancties en wapenleveringen.’ De Russische president Poetin heeft zich vergist, aldus Rutte. Niet alleen in het verzet van de Oekraïners, maar ook in de eensgezindheid van de Navo en de EU.

Die eensgezindheid was een belangrijk overkoepelend thema bij de bezoeken, vlak voor belangrijke bijeenkomsten van de Navo en de EU later deze week. Polen speelt samen met de Baltische landen een voortrekkersrol, met name als het gaat om de wens om nog zwaardere economische sancties op te leggen, zoals een olieboycot en het weren van Russische schepen uit de havens.

Over olie en gas deed Rutte namens Nederland nog geen concrete beloftes. ‘We zullen samenwerken om te zien wat me nog meer kunnen doen.’ Ook de havens zijn een vraagstuk waarover hij voorzichtig was. ‘We moeten dat met z’n allen doen, het heeft geen zin als alleen Rotterdam de haven sluit.’

Opvang in de regio

Op het gebied van vluchtelingen zei Rutte wel direct steun toe. Vooral Polen, dat tot nu toe meer dan twee miljoen Oekraïense vluchtelingen de grens zag passeren, staat voor een zware opgave. Het is logisch, zei de premier die altijd voorstander is geweest van ‘opvang in de regio’, dat de EU de regering in Warschau financieel zal steunen. Een bedrag van 500 miljoen euro of een miljard is daarbij niet ondenkbaar. Bovendien gaat het niet enkel om een onderkomen voor deze groep vluchtelingen, die vooral uit vrouwen en kinderen bestaat, maar onderwijs en zorg.

Er is één manier waarop de Poolse regering geen hulp wil en dat is herverdeling van vluchtelingen over Europa. Morawiecki wees er tijdens de persconferentie op dat het veelal om mensen gaat die liefst dicht bij Oekraïne willen blijven en mogelijk terug willen keren wanneer de oorlog voorbij is. Maar het centristische dagblad Rzeczpospolita schreef maandag op de voorpagina dat het de Poolse regering om iets anders te doen is: herverdeling over Europa zou mogelijk een precedent scheppen waardoor Polen later vluchtelingen uit Afrika en het Midden-Oosten moet opnemen, iets waar de rechtse regering van Recht en Rechtvaardigheid zich al jarenlang hevig tegen verzet.

Dat ligt anders bij burgemeester Trzaskowski, wiens stad met hulp van circa 11 duizend vrijwilligers de komst van meer dan 200 duizend vluchtelingen torst. ‘Ik begrijp de positie van de Poolse regering niet’, zegt hij. ‘Het verplaatsen van vluchtelingen moet uiteraard vrijwillig zijn. Maar we moeten wel een systeem bedenken waarmee dat kan.’ Hij vindt, zo zegt hij Rutte, dat er een systematische oplossing moet komen voor de vluchtelingen in Polen.

De afgelopen weken heeft hij andere Poolse en Europese steden om hulp gevraagd. Daaronder Amsterdam, dat bussen stuurde (Rutte: ‘Yes, Femke, yes’). ‘Maar we kunnen niet meer improviseren’, aldus Trzaskowski. Ook pleit hij voor een directe financiering vanuit Europa van ngo’s en lokale overheden, zonder tussenkomst van de centrale overheid.

Poolse discussie

De liberale Trzaskowski voert een oppositiestad aan, en nam het in 2020 nog op tegen de huidige president Duda bij de verkiezingen. Hij ligt regelmatig overhoop met de landelijke regering. ‘Veel van de ngo’s die nu vluchtelingen helpen, zijn afgelopen jaren gesaneerd door de regering’, vertelt hij. Na de ontmoeting zegt Rutte over het voorstel: ‘Dat is een verstandige gedachte. Hoe dat precies moet, daar moeten we in duiken. Ik vind het een betoog dat resoneert. Maar ik vind ook dat we ons niet in een Poolse politieke discussie moeten mengen.’

Komende tijd zal het in Polen vooral gaan over de financiering voor de vluchtelingen. In Polen gaan stemmen op om het coronaherstelfonds eindelijk goed te keuren, zodat het land daaruit kan putten. Deze 36 miljard euro staan nog in de ijskast vanwege ernstige Europese zorgen over de rechtsstaat in Polen. Zorgen waarover Nederland vrij uitgesproken is. Blijft de Poolse rechtsstaat een prioriteit? Rutte: ‘Ja. Maar dat staat los van de hulp voor vluchtelingen.’