Rutte III wil het dividendtrauma achter zich laten, maar de oppositie hamert nog even door

De terugtocht van Mark Rutte is compleet: de door de premier ooit zo vurig gewenste afschaffing van de dividendbelasting is definitief van de baan. In ruil krijgt het bedrijfsleven in Nederland lagere belastingen. De coalitie is opgelucht, de oppositie blijft kritisch.

Premier Rutte begin oktober tijdens de wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad waarin hij bekendmaakte dat het kabinet de afschaffing van de dividendbelasting gaat ‘heroverwegen’. Foto Freek van den Bergh / de Volkskrant

In een dikke week tijd heeft de coalitie een nieuwe bestemming gevonden voor de 1,9 miljard euro die aanvankelijk was ingeboekt om de dividendbelasting te schrappen. Tot verdriet van de oppositie gaat het kabinet dat bedrag nagenoeg volledig inzetten om de lastendruk voor het bedrijfsleven verder te verminderen.

Bijna driekwart van het vrijgekomen geld wordt gebruikt om de vennootschapsbelasting nog meer te verlagen dan eerder al was afgesproken. Het tarief voor bedrijfswinsten onder de 200.000 euro zakt op termijn van 16 procent naar 15 procent. Vooral het midden- en kleinbedrijf profiteert daarvan. Bij winsten boven de 200.000 euro gaat het tarief naar 20,5 procent, in plaats van de 22,5 procent die stond ingepland.

Multinationals profiteren daarnaast van een nieuwe overgangsfase voor de eerder aangekondigde versobering van de ‘expatregeling’. Bedrijven mogen onder het huidige regime acht jaar lang 30 procent van de lonen van de buitenlandse werknemers belastingvrij uitkeren. Het kabinet gaat die periode terugbrengen naar vijf jaar, maar stelt de maatregel nu wel twee jaar uit. Verder komt er meer geld voor innovatie en wordt de belastingverzwaring voor directeuren-grootaandeelhouders iets verzacht. Ook de werkgeverslasten op arbeid gaan vanaf 2021 met 200 miljoen omlaag.

Gezichtsverlies beperken

Premier Mark Rutte benadrukte maandag dat al het vrijgekomen geld op deze manier nog steeds volledig naar het verbeteren van het vestigingsklimaat gaat. Zo lijkt hij ook zijn eigen gezichtsverlies te willen beperken. De premier beweerde het afgelopen jaar keer op keer dat het schrappen van de dividendbelasting bittere noodzaak was om internationale bedrijven te behouden of juist naar Nederland te lokken. Het nieuwe pakket moet volgens Rutte hetzelfde doen, ‘maar hopelijk met meer draagvlak in de samenleving’.

Dat het dividendplan gedoemd was om te sneuvelen, werd al duidelijk toen Unilever begin oktober aankondigde zijn hoofdkantoor toch niet volledig naar Rotterdam te verhuizen. Nog dezelfde dag besloot Rutte om zijn plan te ‘heroverwegen’, iets wat hij ondanks de almaar aanzwellende kritiek vanuit de samenleving een jaar lang had geweigerd. De premier hield maandag desondanks vol dat de dividendmaatregel niet volledig gericht was op Unilever. De beslissing van de multinational was volgens hem ‘wel een belangrijke testcase’ om te kijken of het plan het beoogde effect zou hebben. ‘In zoverre was het relevant.’

Beter te verdedigen

Rutte moet deze week nog één lastig Kamerdebat doorstaan om het hoofdpijndossier te kunnen sluiten. De oppositie zal dinsdag of woensdag opnieuw zijn geloofwaardigheid ter discussie stellen, maar de premier zelf deed maandag al laconiek over de schade die hij heeft opgelopen. ‘Mijn baan bestaat uit het verzamelen van krassen.’ Het dividendplan noemt hij nog steeds ‘verdedigbaar’.

Achter de schermen is er bij de coalitiepartijen wel opluchting te bespeuren nu de meest omstreden maatregel van Rutte III definitief van de baan is. Het nieuwe pakket is voor de coalitie beter te verdedigen, zo valt te horen. Niet alleen de multinationals profiteren, maar ook kleinere ondernemers. De regeringspartijen VVD, CDA en ChristenUnie pleitten in hun verkiezingsprogramma’s bovendien al voor een verlaging van de vennootschapsbelasting. Alleen D66 was dat voor de verkiezingen niet van plan.

De oppositie is tevreden dat de dividendbelasting in stand blijft, maar is kritisch over de besteding van de vrijgekomen 1,9 miljard. PVV, FvD en 50Plus hadden belastingverlaging liever aan burgers gegund. ‘De mensen thuis hebben het veel harder nodig,’ aldus PVV-leider Geert Wilders. De linkse oppositie wil het vrijgekomen geld juist besteden aan de publieke sector. ‘Het kabinet blijft de pinautomaat van het bedrijfsleven’, meent PvdA-leider Lodewijk Asscher.