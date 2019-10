Rutte III wendt de steven in het natuurbeleid

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij aankomst op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad. Beeld ANP - Koen van Weel

Goedemiddag,

Het kan niet meer missen: Rutte III gaat de geschiedenis in als het kabinet van het voortdurend voortschrijdende inzicht. Nu ook in het natuurdebat.

Hier zijn uw Dagkoersen. Deze politieke nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.

BESLUIT VAN DE DAG

Ruttes natuuroffensief

4 oktober 2019 is een dag om te onthouden: een regeringscoalitie waarvan VVD en CDA de hoofdmoot vormen, besluit tot de grootste natuurhersteloperatie sinds mensenheugenis, inclusief de aanleg van ‘klimaatbossen’ en een ‘vrijwillige’ sanering van de Nederlandse veehouderij.

Dat is althans in grote lijnen het voornemen van de ministerraad in reactie op het rapport van de commissie-Remkes. Die zette het kabinet vorige week met de rug tegen de muur: om weer 'stikstofruimte’ vrij te maken voor 18.000 lopende bouwprojecten, zijn met spoed stikstofbeperkende maatregelen noodzakelijk. Plus natuurherstel, om de reeds aangerichte schade te repareren.

De uitwerking wordt nog een hele klus, stelt coördinerend minister Schouten vandaag vast. De provincies, die de lokale situaties beter kennen, krijgen in de komende zes maanden de regie. Maar zeker is dat er boeren uitgekocht moeten worden en dat de natuur extra aandacht krijgt. Het kabinet zet er nog dit najaar een bedrag voor klaar dat kan oplopen tot honderden miljoenen euro's , bevestigen bronnen in de coalitie.

Partijen als VVD en CDA, die negen jaar geleden in het eerste kabinet-Rutte juist korte metten maakten met natuurbeheer (‘Natuur moet niet iets zijn waar mensen zich aan ergeren') zetten daarmee een opzienbarende U-bocht in die tot voor kort niet voor mogelijk werd gehouden. Maar dat gold ook voor het alsnog afkondigen van een kinderpardon, het afblazen van de afschaffing van de dividendbelasting en de aankondiging van een CO2-heffing: een overdaad aan politieke starheid kan Rutte III niet worden verweten.

INTUSSEN BIJ...

De oppositie

Zou GroenLinks-leider Klaver daarop gokken in zijn hoop dat hij het kabinet ook zonder dreigementen tot concessies kan dwingen? Vandaag legde hij in de Volkskrant uit waarom hij denkt dat zijn tactiek van welwillendheid heilzamer is dan de ‘scorebordpolitiek’ van andere oppositiepartijen. Hij gaat uit van de redelijkheid van het kabinet: ‘Dat moet sowieso iets doen aan de onderwijsbegroting. Niet omdat welke partij dan ook voor of tegen stemt, maar omdat er een groot probleem is.’ Het wegstemmen van een begroting acht Klaver een te zwaar wapen, tot onbegrip van andere oppositiepartijen zoals Forum voor Democratie:

Baudet wil nog een keer horen of GroenLinks echt alle begrotingen gaat steunen, zonder daarvoor iets terug te willen. Het antwoord: ja #AFB pic.twitter.com/VXylQYhWaj Roel Schreinemachers

Maar ook binnen GroenLinks is niet iedereen overtuigd van de strategie. ‘Iedere verstandige partij zal het wegstemmen van een begroting willen voorkomen', reageert bijvoorbeeld oud-partijvoorzitter Leo Platvoet. ‘Zeker ook het kabinet. En juist daarom kan een gezamenlijke oppositie maximaal resultaat behalen, door de goedkeuring van een sterk bekritiseerde begroting te laten afhangen van de compromisbereidheid van het kabinet om verbetervoorstellen over te nemen. Het vooraf akkoord gaan met een begroting ondermijnt deze benadering.’

Waarop Platvoet en passant de discussie meteen maar even verbreedt tot Klavers leiderschap. Want wanneer heeft de partij eigenlijk tot deze koers besloten? ‘Congressen zijn verworden tot applausmachines voor de partijtop en pr-bijeenkomsten voor komende verkiezingen. De ledenpartij is ingeruild voor een professionele campagnepartij’, aldus Platvoet.

Zulke kritiek, daarmee heeft Klaver in vier jaar partijleiderschap nog niet vaak gekampt. Het volgende congres wordt een boeiende bijeenkomst.

Jesse Klaver (GroenLinks) eerder deze week bij het boerenprotest op het Malieveld. Beeld ANP - Sem van der Wal.

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Vragen of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Deze nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.