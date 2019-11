Rutte III weet de pijnstillers nog niet te vinden

Beeld van het begin van de lerarenprotesten, in oktober 2017 in het Haagse Zuiderpark. Beeld ANP - Bas Czerwinski

De minister-president voorspelde het zaterdag al: de ‘zware, pittige tijden’ voor het kabinet, dat strijdt tegen de onvrede in de samenleving, zijn nog lang niet voorbij. Prompt stonden er vandaag weer boeren op de weg, kondigden de onderwijzers een nieuwe staking aan én maakte Hans Wiegel zijn comeback.

GESPREK VAN DE DAG

Onderwijzers verhogen de druk

Op het VVD-congres was de stemming zaterdag minder uitgelaten dan gebruikelijk. Stikstof, Pfas, CO2 en de onvrede in de scholen, de ziekenhuizen en de politiebureaus drukken de stemming in de grootste regeringspartij. ‘Zelfs de onverbeterlijke optimist Mark Rutte oogt zoekende in deze volgens hem ‘zware, pittige tijden', zag onze verslaggever Frank Hendrickx.

‘Wat maakt het nou zo zwaar?', vroeg de premier zichzelf vervolgens af. ‘Voor mij zit de pijn in die beelden van dat Malieveld. Daar staan mensen die pijn hebben.’

Hij kan zijn borst nat maken, want nadat vandaag opnieuw boeren protesteerden tegen het stikstofbeleid, diende ook de volgende stakingsoproep zich aan: De Algemene Onderwijsbond (AOb) roept leraren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs op om in het nieuwe jaar opnieuw het werk neer te leggen. Twee dagen lang dit keer, op donderdag 30 en vrijdag 31 januari. Dat is het logische gevolg, redeneert de bond, van het feit dat de vorige staking geen extra toezeggingen ontlokte aan het kabinet. De eis dat er honderden miljoenen bij moeten komen voor een structurele salarisverhoging blijft dan ook gewoon op tafel.

Minister Slob reageerde vandaag op de inmiddels van hem bekende wijze op het initiatief. Hij roept werkgevers en bonden op het eerst eens te worden over een nieuwe CAO, zodat het geld dat nog op de plank ligt eindelijk eens kan worden uitgegeven. ‘Ik weet dat men nóg meer geld wil, maar nu eerst maar eens alles op alles zetten om de middelen die er zijn goed te besteden.’

Dat antwoord zal vermoedelijk niet afdoende zijn om de staking te voorkomen. En alsof de premier daarmee niet al genoeg zorgen aan zijn hoofd heeft, meldt ook een ouwe getrouwe zich terug aan het front. Hans Wiegel was na zijn herseninfarct in de zomer een tijdje uitgeschakeld, maar liet vandaag weten dat hij de ontwikkelingen in zijn partij inmiddels weer op de voet volgt. En niet met genoegen. De verlaging van de maximumsnelheid is ‘klunzig’ en in het algemeen moet zijn partij ophouden met het breken van verkiezingsbeloften: ‘Als je iets zegt, moet je het ook doen.’

ONDERTUSSEN IN DE KAMER...

Een eigen omroep

Thierry Baudet (FvD) en Geert Wilders (PVV) in de Tweede Kamer. Beeld ANP - Robin van Lonkhuijsen

Decennialang was het omroepbestel door en door politiek verzuild, maar de meeste omroepen trachtten toch enige afstand te houden tot hun politieke geestverwanten op het Binnenhof. En omgekeerd. Maar tijden veranderen. De initiatiefnemers van de nieuwste omroep in oprichting, Ongehoord Nederland, begonnen hun strijd om een plek in het publieke bestel vandaag vol trots met steunbetuigingen van Geert Wilders en Thierry Baudet, die verwachten dat de nieuwe omroep gaat afrekenen met de ‘vooringenomenheid’ die zij bij de bestaande omroepen menen te zien:

Afschaffen die Publieke Omroep. Hoe eerder hoe beter. Maar zolang ze nog bestaat hoop ik dat ⁦@JoostNiemoller⁩ en ⁦@arnoldkarskens⁩ kunnen inbreken met een ander geluid! pic.twitter.com/2ysHe0RlhN — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 25 november 2019

Ongehoord Nederland is een initiatief van oud VVD-Kamerlid Ybeltje Berckmoes, acteur en schrijver Haye van der Heyden en de journalisten Arnold Karskens en Joost Niemöller. Zij hopen programma's te gaan maken over onderwerpen als immigratie, het klimaatbeleid, het Zwarte Pietendebat en de Europese Unie. Voor eind dit jaar willen zij minstens 50 duizend leden hebben om in aanmerking te komen voor voorlopige erkenning.

EN DAN DIT NOG

Zorgen om Eneco

De verkoop van energiebedrijf Eneco leidt niet alleen tot enthousiaste reacties op het Binnenhof. De linkse oppositiepartijen zijn uitermate sceptisch en vragen zich af in hoeverre de nieuwe Japanse eigenaar ‘de groene missie’ van Eneco overeind zal houden. Zij willen hierover in debat met minister Wiebes van Economische Zaken. Aan de andere kant van de Kamer wijzen partijen er ter geruststelling op dat de andere grote energiebedrijven eerder al overgingen in buitenlandse handen. Ook Wiebes zelf laat weten dat hij vooralsnog geen reden ziet om in te grijpen. Eerst zijn de 44 gemeenten aan zet die de aandelen van Eneco in handen hebben.

Wachtgeld als smeermiddel

Het is een van de gevolgen van het versnipperde politieke landschap: waar veel partijen nodig zijn om een gemeente of een provincie te besturen, traden in de afgelopen tijd ook vaak grote colleges aan. Dat werd deels opgelost doordat wethouders voortaan parttime gingen werken. De wachtgeldregeling kwam daarbij goed van pas, zo blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. In negen gemeenten en één provincie wordt wachtgeld gebruikt om het salaris van bestuurders aan te vullen.

Hoe zittende Tweede Kamerleden de regeling gebruiken, leest u dinsdag in de Volkskrant.

Minister Wiebes van Economische Zaken op het Binnenhof. Beeld ANP - Sem van der Wal

