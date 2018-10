Rutte III meldt zich trots in de voorhoede tegen het rijzende water

Goedemiddag,

Terwijl minister Van Nieuwenhuizen zich plotseling zeer klimaatbewust toont, neemt de oppositie afscheid van een geliefd speeltje en legt het kabinet de scootmobiel onder het vergrootglas.

GESPREK VAN DE DAG

Nederland in de klimaatvoorhoede

Zo aarzelend als de Nederlandse politiek omgaat met de strijd tegen klimaatverandering, zo enthousiast plaatst het kabinet zichzelf in de voorhoede van de strijd tegen de symptomen van die klimaatverandering. Zo kon het vandaag gebeuren dat uitgerekend minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur - toch vooral bekend van haar inspanningen voor nieuwe snelwegen en nieuwe landingsbanen - vandaag in de Ridderzaal gloeiend van trots de start aankondigde van de wereldwijde klimaatcommissie.

Een brede coalitie van zeventien landen, onder voorzitterschap van Ban Ki-Moon, gaat een plan maken om de wereld klaar te maken voor de zeespiegelstijging en extremer weer. Dat moet in 2020 leiden tot een wereldtop, waar de commissie de plannen presenteert voor de benodigde dijken, dammen en delta's. Nederland zal het gastland zijn en hoopt als waterland ook een grote inhoudelijke bijdrage te kunnen leveren aan de plannen. Ongeveer zoals Nederland ook New Orleans veilig hielp te worden na de verwoestende orkaan in 2005.

Daarbij benadrukt de commissie dat symptoombestrijding ook nodig is als de wereld alsnog de manier vindt om de opwarming te beperken. In de woorden van commissievoorzitter Ban Ki-Moon: 'We staan op het ‘point of no return’. Zelfs als de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 2 graden, zoals afgesproken in Parijs, zullen de gevolgen intenser worden. Miljoenen levens gaan verloren, de economie lijdt schade en arme mensen die het minst hebben gedaan om de problemen te veroorzaken zullen er het meest onder lijden.'

Op de vraag of in het in dat licht verstandig is om als minister een nieuw vliegveld aan te leggen en elke vorm van rekeningrijden af te wijzen, ging Ban Ki-Moon in zijn toespraak niet in.

ONDERZOEK VAN DE DAG

Het risico van de scootmobiel

In de nasleep van de Osse tragedie met de Stint-bolderkar, liggen ook andere elektrische voertuigen inmiddels onder het vergrootglas. Zo gelastte het kabinet vandaag een onderzoek naar de veiligheid van de scootmobiel.

Onlangs meldde consumentenprogramma Kassa dat het aantal verkeersslachtoffers op de scootmobiel al jaren op rij zeer hoog is. Per 100.000 gebruikers vallen er 15 tot 22 keer meer doden dan met de fiets. En 4,5 tot 7 keer zoveel doden als met de auto.

Dat kan uiteraard te maken hebben met de broosheid van de doelgroep. Een valpartij heeft al snel grote gevolgen. Maar Kassa signaleert dat er ook aanwijzingen zijn dat er iets mankeert aan het remsysteem - dat net zo werkt als dat van de Stint. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid gaat nu uitzoeken of dat klopt.

Deelnemers tijdens het NK Scootmobiel op het Circuit van Zandvoort. Beeld ANP - Koen van Weel

DE EPILOOG

Nog één keer de dividendbelasting

De oppositie staat op het punt z'n meest geliefde thema kwijt te raken. Slechts een ruime week had het kabinet nodig om de afschaffing van de dividendbelasting eerst 'opnieuw te wegen' en toen helemaal in te trekken. Er kwam een pakket voor in de plaats waar het bedrijfsleven nog steeds van profiteert, maar nu veel breder dan eerst. Niet de buitenlandse aandeelhouders van de multinationals gaan er nu met de miljarden vandoor, maar de bedrijven zelf, inclusief het midden- en kleinbedrijf. Verder komt er meer geld voor innovatie en wordt de belastingverzwaring voor directeuren-grootaandeelhouders iets verzacht. Ook de werkgeverslasten op arbeid gaan vanaf 2021 met 200 miljoen omlaag.

Daarmee neemt de coalitie twee grote bezwaren van de oppositie weg. Economen zullen in dit geval wel erkennen dat het pakket de economische groei en de werkgelegenheid kan stimuleren. Bovendien stond verlaging van de vennootschapsbelasting wél in de verkiezingsprogramma's van drie coalitiepartijen. Ook niet onbelangrijk: anders dan 'de buitenlandse aandeelhouder' wordt het mkb ook door partijen als PvdA en SP tot de achterban gerekend.

Niettemin houdt een deel van de de oppositie grote bezwaren, die de komende uren in het Kamerdebat nog één keer hartstochtelijk zullen worden geuit. Maar de coalitie mag toch enige hoop koesteren dat het voorlopig de laatste keer is.

