Rutte III lacht verlies meerderheid weg: ‘De huidige situatie maakt de samenwerking alleen maar noodzakelijker’

Mark Rutte is na een paar minuten wel weer klaar met het debat over het vertrek van Wybren van Haga uit de VVD-fractie. De coalitie heeft daardoor nog slechts 75 zetels in de Tweede Kamer, maar in de praktijk zal er volgens de premier weinig veranderen. Eerder ging de meerderheid in de senaat al verloren; zijn kabinet moest daardoor toch al rekening houden met de oppositie. ‘We blijven samenwerking zoeken', aldus Rutte. ‘De huidige situatie maakt dat alleen maar noodzakelijker.’

De afgesplitste Van Haga, die uit de VVD-fractie werd gezet omdat hij zich tegen de afspraken in bleef bemoeien met zijn vastgoedbedrijf, laat tijdens het debat weten dat hij het regeerakkoord trouw blijft. Toch betekent dat niet dat de coalitie altijd op zijn steun kan rekenen. ‘In 99 procent van de gevallen zal ik meestemmen, maar niet als er rare uitspattingen voorbij komen zoals de halvering van de veestapel.’

Dooddoeners

Bij de coalitiepartijen ligt niemand wakker van dat stille dreigement. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff wil helemaal geen woorden meer vuil maken aan de ‘zetelroof’ van zijn ex-partijgenoot en de fractievoorzitters van de andere regeringspartijen beperken zich tot wat dooddoeners. Het loopt allemaal wel los, zo is de teneur.

De oppositie etaleert ondertussen vooral de eigen verdeeldheid. GroenLinks-leider Jesse Klaver laat doorschemeren dat hij het door PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher aangevraagde debat zinloos vindt. ‘Waar hebben we het eigenlijk over? Dit kabinet was zijn meerderheid al veel eerder kwijt, in de Eerste Kamer. We zijn in dit debat alleen maar met onszelf bezig.’

Asscher reageert daar weer gepikeerd op. ‘Ik merk dat sommige leden het vervelend vinden om dit debat te voeren, maar het is wél belangrijk. De PvdA wil het beleid bijsturen en dan maakt het uit of de coalitie kan beschikken over een meerderheid.’

‘Burn-outpoliticus’

PVV-leider Geert Wilders hekelt weer Klaver, omdat die al heeft laten doorschemeren alle begrotingen van het kabinet te steunen. ‘Gênant dat een oppositiepartij een knuffelpartij is geworden,’ meent de PVV'er, die de 14 zetels van GroenLinks gemakshalve optelt bij de coalitie. ‘Rutte III had 90 zetels en heeft er zonder Van Haga nog 89 over.’

Denk-Kamerlid Farid Azarkan noemt de oppositiestrategie van GroenLinks ‘verbijsterend’ en zet Klaver weg als ‘een burn-outpoliticus’. ‘Je hebt een hoop weglopende Van Haga’s nodig om één Klaver te compenseren.’

De coalitie hoeft zich voorlopig weinig zorgen te maken, zo concludeert uiteindelijk ook oppositienestor SGP-leider Kees van der Staaij. ‘Hoe eensgezinder we zijn als oppositie, hoe invloedrijker we kunnen zijn in deze situatie. Maar ik geloof dat vooral de linkse samenwerking nog wel een boost kan gebruiken.’