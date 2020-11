Rutte houdt voet bij stuk: biebs en buurthuizen alleen op afspraak open

Minister-president Rutte woensdagavond in debat met de Tweede Kamer over de ‘verzwaarde lockdown’. Beeld EPA - Bart Maat

De sluiting van de bibliotheken en de buurthuizen is het meest omstreden deel van de ‘verzwaarde lockdown’ die het kabinet dinsdagavond aankondigde voor de komende twee weken. Oppositiefracties, maar ook regeringspartij D66, wezen premier Rutte er woensdagavond op dat deze instellingen belangrijke sociale functies vervullen in veel wijken. ‘Er wordt ook huiswerkbegeleiding gegeven’, nam GroenLinks-leider Klaver het op voor de instellingen. ‘Kinderen vinden er een heenkomen als het thuis niet veilig is. Het zijn ook de loketten waar mensen met relatieproblemen en schulden terecht kunnen, waar 17 duizend kinderen de internettoegang vinden die ze thuis niet hebben.’

Rutte bracht daar tegenin dat die sociale functie juist het probleem is. ‘Het zijn plekken waar veel mensen samenkomen. Dat zijn alles bij elkaar veel reisbewegingen en contactmomenten.’ Hij benadrukt dat ook hij het ‘verschrikkelijk’ vindt dat het zover is gekomen. ‘Ik wil dit ook niet. Maar we hebben te maken met een levensgevaarlijke pandemie die een enorme druk zet op de gezondheidszorg. We moeten dingen doen die we absoluut niet willen maar die noodzakelijk zijn.’

Een deel van de Kamer kan die redenering wel volgen maar snapt niet dat de winkels dan wel open mogen blijven. In de woorden van SP-leider Marijnissen: ‘Je mag dus wel een boek kopen, maar niet een boek lenen.’ Rutte legde uit dat die keuze is gebaseerd op de ervaringen van het voorjaar. ‘We doen nu eigenlijk hetzelfde als in maart en april, met uitzondering van twee dingen die toen aantoonbaar minder goed werkten: de sluiting van de scholen en de contactberoepen.’ De winkels werden in het voorjaar niet gesloten – althans niet op last van de overheid – en dat zou ook nu ingewikkeld worden, meent de premier, omdat essentiële winkels sowieso open zouden moeten blijven. ‘Als je winkels gaat sluiten, moet je daar weer onderscheid in gaan maken. Wat is wel essentieel en wat is niet essentieel?’

Hij benadrukte dat de winkels zich wel aan de coronaregels moeten houden. Daarop zal in de komende weken ook strenger gecontroleerd worden. Winkels die niet voldoende meewerken, zullen alsnog worden gesloten. De premier erkende dat de ‘economische afweging’ steeds een rol speelt in het coronabeleid, ook bij dit besluit om de winkels open te houden. ‘Ja, het nemen van maatregelen heeft enorme economische gevolgen. We hebben nu al te maken met een economische krimp van 9 procent. Onder die krimp gaan heel veel banen schuil, maar ook een overheid die steeds minder geld binnen krijgt dat aan nuttige dingen kan worden besteed. Het moet wel proportioneel blijven wat je doet.’

Een Kamermeerderheid dwong uiteindelijk wel enkele uitzonderingen af voor de bibliotheken en de buurthuizen. Mensen die er op afspraak en ‘georganiseerd’ komen, zoals voor huiswerkbegeleiding of dagbesteding, blijven ook de komende twee weken welkom. Dat was ook in het voorjaar zo geregeld in de meeste buurthuizen.