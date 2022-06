Rutte hoeft van rechters niet meer te zoeken naar zijn verdwenen sms’jes

Premier Mark Rutte zet in mei zijn telefoon op stil voordat hij bondskanselier Olaf Scholz ontvangt op het ministerie van Algemene Zaken. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Die donderdag geopenbaarde uitspraak is gedaan in een rechtszaak die werd aangespannen door de Volkskrant naar aanleiding van een poging om alle sms-berichten van de premier tijdens de coronacrisis te kunnen inzien. Na een eerste weigering besloot het ministerie van Algemene Zaken de sms’jes openbaar te maken, maar dat waren er zo weinig dat de Volkskrant via de rechtbank wilde afdwingen dat er nog een ‘extra zoekslag’ zou worden gedaan.

Tijdens de rechtszitting op 17 mei werd duidelijk dat premier Rutte dagelijks al zijn sms’jes wiste, omdat zijn Nokia te weinig opslagcapaciteit zou hebben. De in zijn ogen relevante tekstberichten stuurde hij eerst door naar ambtenaren. Als ze te lang waren, belde hij de berichten ‘parafraserend’ door. De landsadvocaat omschreef dat als ‘realtime archivering’.

De rechtbank gaat mee in het verweer van de landsadvocaat dat een extra zoekactie op de telefoon van de premier ‘geen toegevoegde waarde’ heeft, omdat het ‘aannemelijk’ is dat het toestel leeg is. De rechters willen premier Rutte ook niet opdragen om bij relevante bestuurlijke contacten navraag te doen of zij nog sms-berichten van hem uit die periode hebben, zoals de Volkskrant verzocht tijdens de rechtszitting.

Volgens de rechtbank is onvoldoende aangetoond dat er belangrijke sms’jes zijn gewist of dat er nog berichten zijn die ‘ten onrechte niet openbaar zijn gemaakt’. ‘Een gestelde schending van de Archiefwet maakt nog niet aannemelijk dat de verweerder (premier Rutte, red.) een onvoldoende zoekslag heeft gevoerd’, menen de rechters.

Geest van de wet

Op formele gronden is het beroep van de Volkskrant wel gegrond verklaard. Het ministerie van Algemene Zaken heeft volgens de rechters onvoldoende toegelicht waarom bepaalde documenten waren geweigerd en moet nu de griffierechten betalen.

De rechtbank merkt op dat het wissen van sms’jes niet per definitie in strijd hoeft te zijn met de Archiefwet, maar doet geen uitspraak over de vraag of Rutte ‘van a tot z naar de letter en geest’ van de wet heeft gehandeld, zoals hij zelf stelde tijdens een recent Kamerdebat over de kwestie.

De Tweede Kamer doet nog onderzoek naar de handelwijze van de premier. De Raad van State is om advies gevraagd en ook de parlementair advocaat van de Tweede Kamer bekijkt de zaak. Daarnaast heeft Rutte beloofd een overzicht te geven van het aantal sms’jes dat hij ontving over een bepaalde periode en hoeveel hij daarvan wiste, doorstuurde of mondeling doorbelde naar zijn ambtenaren.

Tijdens een hoorzitting op 15 juni kreeg de Tweede Kamer van de hoogleraren Wim Voermans (staatsrecht), Charles Jeurgens (archiefwetenschap) en de juridisch adviseur Roger Vleugels te horen dat de premier volgens de Archiefwet al zijn sms’jes had moeten bewaren, omdat in de selectielijsten van het ministerie van Algemene Zaken niet is opgenomen dat ze gewist mogen worden. Het wissen was volgens deze experts in strijd met Archiefwet.

Het kabinet heeft al beloofd met een nieuwe aanpak voor de archivering van sms- en whatsappberichten te komen. Ook premier Rutte vindt het bij nader inzien beter dat bestuurders niet meer helemaal op eigen houtje beslissen wat wel of niet relevant is om te bewaren.