Rutte hekelt ‘aso’s’ bij sintintochten

Ongeregeldheden bij de intocht van Sinterklaas in Eindhoven. Leden van de harde kern van PSV geven een tegendemonstratie op de actie van Kick Out Zwarte Piet. Beeld ANP

Rutte deed zijn uitspraken na afloop van het wekelijkse coalitieberaad.

‘Als er kinderen bij zijn, moeten wij ons gedragen als volwassenen’, zei de premier tegen RTL Nieuws. ‘Ik heb helemaal niets met Zwarte Piet-extremisten, noch voor noch tegen... maar die hooligans die daar klaar stonden, dat is puur aso-gedrag.’

Rutte blijft er wel bij dat anti-Zwarte-Piet-activisten beter niet kunnen demonstreren bij sintintochten. ‘Voer die discussie liever op televisie. Je hebt het recht om te demonstreren, daar doe ik niks aan af, maar het zou mooier zijn als dat niet gebeurt waar kinderen bij zijn.’

De uitspraken van de premier leidden meteen tot kritiek. ‘Rutte slaat de plank mis door vreedzame demonstranten en racistische hooligans over één kam te scheren’, oordeelde GroenLinks-leider Jesse Klaver. ‘Dit is een tijd voor leiderschap. Spreek je helder uit tegen racisme.’

Dijkhoff pleit voor demoverbod bij intocht Het moet afgelopen zijn met demonstraties ‘pontificaal bij de intocht’ van de sint in ons land en anders moeten ze helemaal worden verboden, van de dag van intocht tot aan het sintfeest zelf. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff pleit daarvoor. Hij schrijft op Facebook de ‘zwartepietdiscussie, met de extremisten aan beide kanten, meer dan beu’ te zijn. ‘Ik wil dat de extremen respecteren dat ze de uitzondering zijn. Dat de meeste mensen Sinterklaas niet willen laten verstoren. Wij willen gewoon het feest terug.’ Dijkhoff zegt de intocht dit jaar zelf te hebben overgeslagen. Hij had geen zin het risico te lopen zijn dochtertje te confronteren met schreeuwende en vechtende idioten. ‘Met demonstranten die zo dichtgetikt zijn over hun eigen gelijk dat een ander meteen een racist is. Of met aso’s die dan weer agressief doen tegen demonstranten. En zo samen de pret voor de kinderen totaal verzieken.’

Überhaupt niet demonstreren

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International riep de premier eerder al op om het geweld tegen anti-Zwarte-Piet-demonstranten te veroordelen. ‘Het recht op demonstreren geldt ook voor meningen waar je het niet mee eens bent’, aldus Amnesty-voorman Eduard Nazarski.

De premier vindt ook dat demonstraties niet onmogelijk gemaakt mogen worden, maar het is volgens hem wel beter om het debat over Zwarte Piet te voeren ‘in de 49 weken dat Sinterklaas niet in Nederland is’. ‘Het is logisch dat er discussie wordt gevoerd over de vorm van dit feest', zei hij vrijdag al. ‘Maar het is zaak om dit kalm, waardig en respectvol te doen. En wat mij betreft vooral ook op een passend moment. Wij allen gunnen kinderen de magie van het Sinterklaasfeest.’

Rutte heeft zich nooit inhoudelijk bemoeid met het debat over het uiterlijk van Zwarte Piet. Hij vindt dat de samenleving moet bepalen hoe tradities zich ontwikkelen.