Rutte heeft begrip dat er kritiek is; wat niet wil zeggen dat hij die ook terecht vindt

Minister-president Mark Rutte vorige week in het Torentje tijdens zijn voorbereidingen voor aanvang van dag twee van de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh

Twee boodschappen had de minister-president maandagavond meegenomen naar het Catshuis, waar hij OP1-interviewer Sven Kockelmann ontving, een uur lang live op tv. Eén: Als mensen vinden dat het kabinet te lang treuzelt met het oplossen van de grote problemen in het land, ‘dan trekt hij zich dat aan’. Twee: De oorlog in Oekraïne is ook onze oorlog, en er staat daar zoveel op het spel dat een hogere gasrekening de prijs is die we hopelijk bereid zijn nog een tijd te betalen. ‘Als we toegeven aan bruut geweld, aan de kolonisatie van Oekraïne, dan weten we van Hitler dat het niet stopt bij één land.’

Dat was geen toeval, want het zijn binnen en buiten de Tweede Kamer de meest gehoorde punten van kritiek op het functioneren van de premier in de afgelopen tijd: moest hij het land niet wat meer proberen mee te nemen in de cocktail van bestuurlijke problemen waarmee zijn vierde kabinet kampt, de gevolgen van de oorlog in de eerste plaats? Zag hij niet dat regeringsleiders als president Emmanuel Macron en bondskanselier Olaf Scholz dat wél probeerden te doen in hun tv-optredens?

Dat hij het maandagavond dan toch maar eens wilde proberen, kan niet worden losgezien van de gekelderde waarderingscijfers die opiniepeilers vorige week tijdens Prinsjesdag unaniem uitstortten over het kabinet in het algemeen en de premier in het bijzonder: het overgrote deel van de Nederlanders heeft er geen vertrouwen meer in dat Rutte een ploeg leidt die zich de sores in het land voldoende aantrekt en bovendien in staat is die op te lossen. In de Troonrede deed de koning een eerste poging om daarop een antwoord te geven, maandagavond volgde stap twee. ‘Want als je niet open staat voor zulke signalen...dat zou verschrikkelijk zijn’, aldus de premier.

‘We willen een land zijn waar de wereld met jaloezie naar kijkt’

Of het gelukt is moet binnenkort blijken uit weer nieuwe peilingen, maar de Rijksvoorlichtingsdienst zal er niet helemaal gerust op zijn. Deels gedwongen door de omstandigheden - Rutte werd voortdurend onderbroken door de interviewer - greep de premier nauwelijks het podium om de 950 duizend kijkers op de late maandagavond naar bed te sturen met een diep doordacht verhaal over wat het kabinet eigenlijk aan het doen is, tussen alle acute crises door.

Behalve dan wat hij er in de verkiezingscampagne van 2020 al zo vaak over zei: ‘Het land is zich aan het voorbereiden op 2030. Of het nou gaat om het klimaat, het onderwijs, de veiligheid, de arbeidsmarkt: we willen een modern en schoon land zijn, een land waar de rest van de wereld met jaloezie naar kijkt. Dat zijn de veranderingen waar we mee bezig zijn. Grote transformaties.’

Waarom denkt hij dan dat mensen hem onzichtbaar vinden, al die maanden worstelend met het asielbeleid, de boze boeren, de aardbevingsschade en de stijgende energieprijzen? Aanvankelijk vond hij dat flauwe kritiek, bekende Rutte. ‘Ik dacht, een beetje zielig naar mezelf: ik was toch drie keer met boeren op pad, ik ben naar Groningen geweest, ik ben op bezoek geweest bij zo’n beetje alle uitvoeringsorganisaties...dat was allemaal uitgezonden op tv. Dus ik dacht, nou dat is lekkere kritiek, hoe terecht is dit? Maar toen dacht ik: luister nou eens even Mark, je doet dit best een tijdje. Als de mensen zeggen waar was die Rutte, dan is dat meestal terechte kritiek.’

‘Een andere fase’

Bij de vraag waar die kritiek dan toe leidt, hield de poging tot introspectie op. ‘De problemen zijn uiterst complex’, wist hij wel. En er ligt nu dan toch maar een koopkrachtpakket van bijna 18 miljard euro. Plus een asieldeal binnen de coalitie die de ergste nood in Ter Apel even moet lenigen. En dan komt binnenkort ook ‘stikstofbemiddelaar’ Johan Remkes nog met zijn oplossing voor de impasse met de boeren. ‘We zitten nu echt in een andere fase.’

Hij klonk, al met al, als een een man die wel heeft begrepen dat er veel kritiek is op hem en zijn kabinet, maar die daarmee nog niet wil zeggen dat die kritiek terecht is. Een diepere zoektocht naar wat er voortaan anders moet, liet hij achterwege, zorgvuldig op zijn hoede om geen valse verwachtingen te wekken. ‘Heb er nou vertrouwen in dat we collectief in staat zijn dit te doen.’

Met hem aan het roer, want ook daarin toonde de premier zich vooral zoals het land hem door en door kent: hij leeft van verkiezing tot verkiezing, voorlopig heeft hij een mandaat tot 2025, en hij vindt het werk nog altijd ‘verschrikkelijk mooi’.

Nieuw was slechts de vastberadenheid waarmee hij alle speculaties over een overstap naar de Europese Unie of de Navo de kop indrukte: ‘Ik ambieer dat niet meer.’ Liever neemt hij een baan waarin hij ‘s avonds thuis komt met het gevoel dat hij ‘echt nut’ heeft gehad. ‘Leraar, daar heb ik wel wat talent voor.’

Mark Rutte aan het woord

‘Deze man stopt niet als hij in Oekraïne succesvol zal zijn. Daarom moeten we Oekraïne blijven steunen, ook met wapens.’

Over de Russische president Vladimir Poetin.

‘Het is uiteindelijk aan de kiezer. Als ik mezelf weer verkiesbaar stel en ik word niet herkozen, dán ben ik voorbij de houdbaarheidsdatum.’

Op de vraag of het land behoefte heeft aan een fris gezicht.

‘Dit is zo verwerpelijk. Het gaat alle grenzen te buiten.’

Over FvD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen die gefotoshopte foto's publiceerde van de ministers Ernst Kuipers en Karien van Gennip met een nazivlag.