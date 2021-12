Rutte: harde lockdown was niet te vermijden

Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA), premier Mark Rutte en minister Stef Blok van Economische Zaken (VVD) tijdens het debat over de nieuwe coronamaatregelen. Beeld Freek van den Bergh

‘Omikron hadden we ook met een langetermijnstrategie gewoon gekregen’, zei demissionair premier Mark Rutte dinsdag in het coronadebat. De Tweede Kamer keerde terug van reces om te debatteren over de lockdown. Die is nodig vanwege de omikronvariant, verdedigden Rutte en coronaminister Hugo De Jonge zich. Die variant is veel besmettelijker – het effect op de ziekenhuizen is nog ongewis. Met de lockdown koopt het kabinet tijd, die in elk geval nodig is om de boosterachterstand in te lopen en de zorg ruimte te bieden zich voor te bereiden op een nieuwe coronagolf.

Dus moet Nederland nóg een keer de kinderen thuis opvangen, moeten ondernemers nóg een keer de deuren sluiten en wacht Nederland net als vorig jaar nogmaals donkere feestdagen. ‘Onvermijdelijk’, meende de premier, maar volgens een deel van de Kamer valt het kabinet de situatie wel degelijk aan te rekenen. ‘Deze lockdown is het gevolg van de strategie van het kabinet', aldus Maarten Hijink (SP). ‘Het kabinet heeft te snel versoepeld, heeft niet hard genoeg ingegrepen, is te laat begonnen met boosteren en heeft de capaciteit in de zorg niet weten op te schalen.’

Ook de coalitiepartijen VVD, D66 en CDA waren kritisch op het verloop van de boostercampagne. ‘We zijn sowieso te laat gestart', aldus VVD’er Aukje de Vries. ‘Het tempo moet verder omhoog.’ Jan Paternotte (D66) ziet dat in landen waar eerder is geboosterd en gebruik wordt gemaakt van 2G-toegangsbewijzen meer mogelijk is.

De Kamer kon opnieuw de ergernis over het gebrek aan een lange-termijnplan niet verbergen. ‘We zitten op een dood spoor', constateerde Attje Kuiken (PvdA). Volgens Kuiken breekt het het kabinet nu op dat het nog altijd geen deugdelijke evaluatie heeft laten uitvoeren naar het coronabeleid van de afgelopen twee jaar. Het virus gaat voorlopig niet weg en het is volgens de PvdA hoog tijd voor een brede maatschappelijke discussie over hoe Nederland daar de komende jaren mee omgaat. Kuiken ergert zich eraan dat daar in de Kamer geen ruimte voor is. Daar gaat het vaak om gesleutel aan een maatregel. De opbrengst van dit debat: de niet-essentiële winkels op Schiphol moeten alsnog dicht.

Langetermijnstrategie nog onbekend

Hoe de langetermijnstrategie eruit komt te zien is nog niet bekend. ‘Die hebben we echt nog niet uitgewerkt', zei Rutte. Hij hoopt eind januari met een nieuw kabinet met een plan te komen en wil dat daarna met de Kamer verder uitwerken. Wat hem betreft maakt een 2G-toegangsbeleid - alleen toegang voor gevaccineerde of genezen mensen - daar nog steeds deel van uit. VVD en D66 zijn al langer voorstander van het voorstel, maar de wetsbehandeling werd vorige maand uitgesteld: het kabinet zag dat er nog onvoldoende steun voor was in de Kamer.

Volgens Paternotte moet de Kamer zich dat zelf aanrekenen. De Kamer is het wat de D66'er betreft verplicht aan de ‘stille meerderheid die zich twee jaar aan de regels houdt, gevaccineerd is en zich nu weer laat boosteren om de moed te tonen die debatten aan te gaan.’

Ondertussen gaan binnen het kabinet geluiden op om het dan toch echt te hebben over een vaccinatieplicht. De ministeries van Financiën, Economische Zaken en Sociale Zaken zien het verhogen van de immuniteit via vaccinatie inclusief boosters als dé manier om lockdowns te voorkomen en de zorg tegen overbelasting te beschermen. Plannen voor een vaccinatieplicht zijn er niet, verzekerde Rutte de Kamer. ‘Maar ik kan ook niets uitsluiten. In deze crisis hebben we vaker dingen categorisch uitgesloten die niet uit te sluiten waren.’