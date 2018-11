Rutte: handhaven boerkaverbod geldt ook voor grote steden

‘Laten we de wet eerst maar eens invoeren’, zei Rutte maandag. ‘Dan zullen de grote steden zien dat die ook voor hen geldt.’ Het ministerie van Binnenlandse Zaken moet nog gesprekken voeren met de sectoren waarvoor het boerkaverbod gaat gelden. Invoering van de wet zal daarom zeker niet voor 1 januari plaatsvinden, aldus een woordvoerder van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

De gesprekken die het ministerie nog gaat voeren met zorginstellingen, openbaar vervoersbedrijven, scholen en overheidsinstellingen, moeten duidelijkheid scheppen over hoe het boerkaverbod ingevoerd en gehandhaafd gaat worden.

De Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding werd in juni aangenomen door de Eerste Kamer. In de volksmond is de wet het boerkaverbod gaan heten, maar naast de boerka verbiedt de wet ook het dragen van bijvoorbeeld bivakmutsen en integraalhelmen in de betreffende sectoren.