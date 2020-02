Rutte en Schouten zetten boeren buiten de deur om ‘Judas-brief’ van Farmers Defence Force

Boze boeren verzamelen zich woensdag op de Koekamp in Den Haag. Beeld ANP

Het bestuur van de radicale boerenactiegroep heeft voor de ontmoeting met Rutte en Schouten een dreigbrief rondgestuurd in de landbouwsector. FDF probeert met die brief mensen uit de sector ervan te weerhouden een akkoord met Schouten te sluiten over het stikstofbeleid. ‘De vleesbazen, de zuivelbobo’s, de voerboeren, de bankiers en zelfs de gevestigde orde belangenbehartiging: allemaal mogen ze binnen nu en een paar dagen langs komen bij Schouten om als een Judas de sector te verraden’, schrijft het bestuur van FDF. Die beschuldiging van verraad wordt gevolgd door een dreigement: ‘Dat gaat deze keer niet ongestraft gebeuren! Een ieder die de sector nu verraadt, zal dat weten. Maak een deal met LNV en je bent out!’

Dit is het bericht met dreigende taal van Farmers Defence Force waar ⁦@MinPres⁩ en ⁦@carolaschouten⁩ zo boos over zijn. Overleg met boeren over stikstof is nu afgebroken tot er excuses komen en de dreigementen worden teruggenomen. pic.twitter.com/SgAS3qU4lS — Ireen Oostveen (@IreenOostveen) 5 februari 2020

Rutte en Schouten eisen bij aanvang van het al weken geleden ingeplande vervolgoverleg dat hun gesprekspartners zich van de brief distantiëren. Maar de FDF-vertegenwoordiger die bij het overleg is aangeschoven blijkt het door zijn eigen club verspreide persbericht niet te kennen. Na ruim een half uur maken de twee kabinetsleden een einde aan de bijeenkomst. Ze willen pas verder praten als de landbouwsector met één mond spreekt en de geuite dreigementen van tafel gaan. Rutte verklaart na afloop tegen het ANP dat ‘de levensmiddelenindustrie en de wetenschap’ moeten weten dat ze ‘veilig en op een goede manier op met ons in gesprek kunnen. Ik vind de teksten heel ver gaan’. Schouten kwalificeert de uitspraken van FDF als ‘niet acceptabel’.

De elf organisaties in het Landbouwcollectief houden woensdagavond crisisberaad in een ultieme poging de boerenneuzen weer één kant op te krijgen. Het is de vraag of dat lukt. De vertegenwoordigers van de agrarische sector zijn onderling sterk verdeeld. De spanningen tussen de pragmatische boerenlobbyorganisatie LTO Nederland en de radicale belangengroepen FDF en de Dutch Dairymen Board zijn hoog opgelopen. Vanaf het begin van de protestacties in het najaar heerst er in het boerenkamp onenigheid over de aanpak van het stikstofprobleem en de onderhandelingsstrategie tegenover de politiek.

Holocaust

De verwijzing naar ‘gevestigde orde belangenbehartiging’ in de Judas-brief van FDF lijkt een sneer naar LTO Nederland. LTO heeft zich eerder openlijk gedistantieerd van een uitspraak van FDF-voorman Mark van den Oever, die het lot van Nederlandse veehouders in december vergeleek met dat van de Joden in de Holocaust. Afgelopen zaterdag beschuldigde Van den Oever LTO ervan een wig te drijven in het Landbouwcollectief. FDF zou ermee hebben ingestemd de voor deze dag geplande tractordemonstratie in Den Haag af te blazen als het Landbouwcollectief ook de afspraak met Rutte en Schouten zou afzeggen. LTO sprak die lezing prompt tegen: de landbouworganisaties zouden juist in gesprek willen blijven met het kabinet.

Hoewel FDF het trekkerprotest formeel had afgeblazen, reden er woensdag toch zo’n twintig boeren met trekkers naar het Malieveld in Den Haag. Schouten zou woensdagavond ook met de provincies overleggen over het stikstofbeleid. Dat overleg gaat gewoon door. Vrijdag komt het kabinet met een actualisering van de stand van zaken in het stikstofdossier. Begin deze week lekte al uit dat het kabinet zo’n 350 miljoen euro extra heeft gereserveerd voor het uitkopen van veehouders, bovenop de eerder uitgetrokken 180 miljoen euro voor de warme sanering onder varkensboeren.