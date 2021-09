Rutte en Johnson zoeken vooral ‘praktische oplossingen’ voor handelsproblemen Noord-Ierland

Premier Mark Rutte doet een 'boks' met Boris Johnson tijdens zijn ontmoeting met zijn Britse ambtsgenoot in Londen. Beeld ANP

De bilaterale ontmoeting, waarbij ook Sigrid Kaag aanwezig had moeten zijn, viel op de 77-jarige verjaardag van Operatie Market Garden.



Rutte beweerde na afloop dat Europa begrip heeft voor de handelsproblemen die het Noord-Ierse protocol met zich mee heeft gebracht. Hij was het met de Britse premier Johnson eens dat een leverantie van Engelse goederen aan een supermarkt in Noord-Ierland vlekkeloos zou moeten lopen wanneer vaststaat dat de spullen niet in Ierland terechtkomen. Volgens de Britten zijn de controles veel te streng en ondermijnen ze de eenheid van het Verenigd Koninkrijk. De EU weigert echter te tornen aan de inhoud van het Protocol.

Voor Nederland staat er veel op het spel. Wanneer de problemen aanhouden, is Johnson bereid om het Protocol eenzijdig op te blazen. Dat zou kunnen leiden tot een handelsoorlog tussen het VK en de EU, waarbij Nederland veel te verliezen heeft. Rutte benadrukte dat er ‘praktisch’ moet worden gekeken naar de problematiek en dat beide partijen ‘al te zware taal’ moeten schuwen. Er is wat meer tijd, want de Britten hebben de deadline voor invoering van aanvullende controles voor de tweede keer verschoven, iets dat door Brussel is gedoogd.

In de Britse pers waren vrijdag berichten verschenen dat Rutte naar Londen was gekomen om de Britten uit te nodigen voor een Europese samenwerking op het gebied van defensie en veiligheid. Volgens The Times kon de missie van de Nederlandse premier, op Angela Merkel na de meest ervaren leider binnen de EU, op goedkeuring rekenen van Berlijn en Parijs. Rutte had de verhalen ook gelezen, maar zei dat het niet zijn taak was om dat te doen. Bovendien, zo beweerde hij, zijn de Britten na Brexit terughoudend op dit terrein.

Rol van de VS

Wel zei Rutte dat er gesproken is over de snelle veranderingen in de wereld, zoals de rol van de Amerikanen. Hoewel problemen volgens Rutte niet op te lossen zijn zonder de ‘might and power’ van de Verenigde Staten, is het volgens hem goed dat de Europese landen zelf ook praktisch gaan samenwerken op defensiegebied, naast de NAVO en de transatlantische samenwerking. Daarbij moeten volgens Rutte ook landen worden betrokken die niet bij de EU horen, zoals Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Johnson heeft Rutte bijgepraat over het nieuwe defensiepact tussen de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Net als andere leiders op het vasteland was Rutte totaal overvallen door deze ontwikkeling waar afgelopen weken in het diepste geheim aan is gewerkt. De Britse premier verzekerde Rutte dat de nieuwe alliantie een stabiliserende factor zal zijn in de Indo-Pacific. Vooral Parijs is ziedend over de nieuwe samenwerking. In Brussel zei Josep Borrell, de topdiplomaat van de EU, het spijtig te vinden niet te zijn ingelicht.