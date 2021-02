Rutte en De Jonge hebben van Kamer weinig te vrezen

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid donderdag tijdens een schorsing van het debat over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Het politieke tromgeroffel was niet van de lucht de afgelopen week. Oppositie en coalitie toonden op sociale media en aan de talkshowtafels verbijstering over het datalek bij de GGD. De achterstand bij het vaccineren was niets minder dan een schande. Enkele kranten vroegen zich al af of minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge nog te handhaven was.

De premier constateerde donderdag dat er brede steun is voor het coronabeleid van het kabinet. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Van al dat kabaal was donderdag nog maar weinig over. Net als tijdens de persconferentie dinsdag erkende premier Mark Rutte dat er fouten zijn gemaakt, maar in één moeite door vroeg hij daar ook begrip voor. ‘We doen ons uiterste best om het foutloos te doen, maar dat is uiteindelijk onmogelijk.’

Dat De Jonge de zwakke schakel is in het coronabeleid, wuifde hij weg. ‘Alle afwegingen rond vaccinatie en strategie nemen wij samen als team.’ Door inschattingsfouten is het vaccineren in Nederland traag op gang gekomen, maar ‘die achterstand gaan we inlopen’, herhaalde Rutte keer op keer. ‘Het hele logistieke proces is nu op de rails gezet.’

Oppositie

De oppositie had daar weinig tegenin te brengen. GroenLinks-voorman Jesse Klaver wees er nog op dat bij het vaccineren ‘alles fout is gegaan wat fout kon gaan’, maar zijn voorstel om een extra minister te benoemen kreeg geen enkele steun. PvdA-leider Lilianne Ploumen klaagde dat er ‘geen touw vast te knopen is’ aan het kabinetsbeleid, maar ook zij kwam uiteindelijk niet verder dan een oproep om er nog eens goed naar te kijken.

Rutte wees er subtiel op dat het gros van de Kamer tot dusver steeds het kabinetsbeleid heeft gesteund. Ook de keuze nu om kleinere vaccinvoorraden aan te houden en de periode tussen de eerste en tweede prik op te rekken, kan weer op instemming rekenen. Rutte tevreden: ‘We kiezen een iets risicovollere aanpak. Maar ik hoor niemand hier zeggen: doe het niet.’

Hetzelfde geldt voor het besluit om de basisscholen en de kinderopvang weer te openen. De Kamer lijkt daarbij ook weer bereid om de avondklok te verlengen. Het kabinet wacht nog een nieuw OMT-advies af, maar weinig wijst erop dat de avondklok na 10 februari verdwijnt. ‘Je hoopt natuurlijk dat plotseling de hemel openbreekt en de zon gaat schijnen’, aldus Rutte. ‘Maar ik vrees het ergste. Het ziet er niet goed uit.’

Ook minister De Jonge, hier wijzend tijdens een schorsing, kwam geen moment in de problemen en kon soms zelfs op welwillendheid rekenen. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Alleen Denk en Forum voor Democratie toonden zich daarover nog verontwaardigd. PVV-leider Geert Wilders, tot voor kort overtuigd tegenstander van de avondklok, zweeg erover tijdens het debat, net als de eerder eveneens sceptische coalitiepartij D66.

Zo verdween tijdens het coronadebat langzaam alle politieke opwinding van de afgelopen week. Ook Hugo de Jonge kwam geen moment in de problemen en kon soms zelfs op welwillendheid rekenen. PVV-leider Geert Wilders sprak hem aan als ‘de gewaardeerde minister van Volksgezondheid’. Daar kan de CDA’er even op teren, totdat er weer iets fout gaat.