Rutte: eendaagse evenementen kunnen doorgaan, met maximaal 750 bezoekers

De band Four Eyed Faces geeft een stoepconcert in Nijmegen. Eendaagse festivals mogen weer, mits in de open lucht, of een tent met open zijkanten, en tot maximaal 750 bezoekers. Beeld Marcel van den Bergh

Evenementenorganisaties die niet aan de gestelde voorwaarden kunnen voldoen, kunnen een beroep doen op de garantieregeling van de overheid. Op 13 augustus neemt het kabinet een besluit over het doorgaan van een- en meerdaagse festivals ná 1 september. Eén daarvan is de Formule 1 Grand Prix in Zandvoort, die op 5 september verreden wordt. Meerdaagse evenementen met overnachting zijn tot 1 september verboden.

Na de versoepelingen van 26 juni ging het grandioos mis met de besmettingscijfers. Met name in het uitgaansleven liep het uit op een fiasco. Het systeem waarmee feestvierders en festivalgangers met behulp van een qr-code toegang kregen, bleek onvoldoende te werken.

Janssen-vaccin

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wekte ten onrechte de indruk dat jongeren die zich lieten inenten met het Janssen-vaccin direct veilig konden feesten. De controle aan de poort was niet waterdicht en geldigheidsduur van een negatieve coronatest bleek met 40 uur veel te lang.

In twee weken tijd verspeelde het kabinet de voorsprong op het virus die het met de succesvolle vaccinatiecampagne had opgebouwd. Het zag zichzelf gedwongen de teugels weer stevig aan te trekken. Onder meer de nachthoreca ging weer op slot en er ging tot (vooralsnog) 1 september een streep door meerdaagse festivals als Lowlands. Het kabinet zou eigenlijk op 13 augustus besluiten of eendaagse evenementen waar de anderhalve meter niet zou gelden wél kunnen doorgaan, maar dat vonden de festivalorganisatoren te laat. Zij wilden eerder duidelijkheid en dreigden met een gang naar de rechter.

Vorige week scherpte het kabinet de regels voor terugkeer van vakantie aan in een poging de import van besmettingen uit het buitenland te beteugelen.