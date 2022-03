Rutte: dodelijke aanval nabij Poolse grens is ‘zorgelijk’

Premier Rutte gelooft niet dat de Russen uit zijn op oorlog met het militaire bondgenootschap van de Navo. ‘Alles wijst erop dat ze confrontatie met de Navo uit de weg gaan.’ Beeld Sem van der Wal / ANP

Bij de aanval met tientallen raketten zijn 35 doden en meer dan vijftig gewonden gevallen. Het gaat om de meest westelijke luchtaanval in Oekraïne tot nu toe, op slechts 20 tot 25 kilometer van de Poolse grens. Als er (per ongeluk) raketten in Navo-land Polen terecht zouden komen, zou de oorlog in theorie internationaal kunnen escaleren. Volgens het handvest van de Navo is een aanval op één lidstaat, zoals Polen, een aanval op alle lidstaten.

Toch gelooft de premier niet dat de Russen uit zijn op oorlog met het militaire bondgenootschap van de Navo. Ook admiraal Rob Bauer schat dat zo in: ‘Rusland is niet op zoek naar nog een tegenstander buiten Oekraïne, zeker niet een hele machtige tegenstander zoals de Navo’, aldus Bauer in hetzelfde tv-programma.

Oud-commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif spreekt in het NOS Radio 1 Journaal van een ‘zeer riskante luchtaanval’, maar ook hij denkt niet dat de Navo door deze aanval nabij de Poolse grens bij het conflict betrokken raakt. ‘Als er wat fout was gegaan, had president Poetin vast een excuus achter de hand.’

Derde Wereldoorlog

Rutte herhaalde dat hij president Poetin samen met andere landen tot een staakt-het-vuren hoopt te dwingen door ‘stap voor stap de druk op te voeren’ met sancties. De premier memoreerde dat ‘141 landen een anti-Rusland resolutie hebben gesteund en slechts vijf landen niet’. Dat is volgens hem een teken dat de steun om Poetin aan te pakken groot is. ‘Hij raakt steeds meer geïsoleerd.’

‘Ik snap dat iedereen ongelofelijk bezorgd is’, zegt Rutte. ‘Dit is de grootste geopolitieke dreun na de Tweede Wereldoorlog. Vandaar dat we ervoor moeten zorgen dat Europa veilig is.’ Maar Navo-troepen inzetten op de grond of een no-flyzone instellen boven Oekraïne vindt Rutte onverstandig. ‘Dat moeten we echt niet doen’, omdat dit ‘het begin van de Derde Wereldoorlog’ zou kunnen betekenen.

Bauer vermoedt dat de weerstand onder de Russische bevolking zal toenemen naarmate de oorlog langer duurt en er ‘steeds meer begrafenissen’ zijn van Russische militairen.

Gaskraan Groningen blijft dicht

Rutte reageerde ook op de gestegen gasprijzen door de oorlog. Vooralsnog ziet hij geen reden om de gaskraan in Groningen open te zetten. ‘Dat heeft slechts een zeer beperkte invloed op de gasprijs’. De prijzen zijn daarom onvoldoende reden om ‘honderd- tot tweehonderd duizend Groningers’ bloot te stellen aan aardbevingsgevaar, vindt Rutte.

Pas als de leveringszekerheid in gevaar komt – ‘bijvoorbeeld als oude mensen thuis geen gas meer kunnen krijgen’ – is het een optie om naar Groningen te kijken, zegt Rutte. ‘Maar dat is nu absoluut nog niet aan de orde.’