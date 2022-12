Rutte blijft hechten aan 19 december voor boetedoening slavernij: ‘Het is pas het begin’

Mercedes Zandwijken en Machiel Keestra donderdag bij het Catshuis, voorafgaand aan hun overleg met het kabinet over de voorgenomen excuses voor het slavernijverleden. Beeld ANP - Remko de Waal

Dat zei de minister-president donderdag na enkele uren overleg in het Catshuis met een brede afvaardiging van belanghebbenden, onder wie Mercedes Zandwijken en Machiel Keestra (Stichting Keti Koti Dialoog Tafel), Kathleen Ferrier, voorzitter van de Nederlandse Unesco Commissie en Johan Roozer van het Surinaams Nationaal Comité Herdenking Slavernij.

Inhoudelijk wilde hij nog steeds niets kwijt over het onlangs uitgelekte plan om op 19 december excuses te maken. Hij noemde het ‘heel ergerlijk’ dat het nieuws te vroeg op straat belandde. Mede daardoor ontstond al bij voorbaat veel verzet onder de belanghebbenden. De premier denkt echter dat hij iedereen donderdag weer op één lijn heeft gekregen. ‘Deze groep, met het kabinet, wil hier een succes van maken. Het wordt een betekenisvol moment. Maar daarna is er een heel proces dat doorloopt.’

Hij wees met name op 1 juli 2023, als het officieel 150 jaar geleden is dat de slavernij in het koninkrijk werd afgeschaft. ‘Maar het proces is pas echt klaar als de discriminatie van mensen vanwege hun huidskleur is gestopt.’ Over wat er is afgesproken over de ceremonie op 19 december wilde de premier niets kwijt.

Groots gebaar

Het gesprek was nodig omdat de voorgenomen excuses de afgelopen weken in een heel ander daglicht belandden dan de premier zich had voorgesteld. Het idee is om een groots gebaar te maken, nog voor ingang van het herdenkingsjaar 2023. Om alle (voormalige) koninkrijksdelen daarbij te betrekken, spreekt Rutte zelf de excuses uit in Nederland. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming doet dat in Suriname, andere bewindslieden nemen de Caribische eilanden voor hun rekening.

Sinds dat plan voor een ‘groots gebaar’ onlangs uitlekte, is echter duidelijk dat het niet door iedereen als zodanig werd gewaardeerd. In Nederland, Suriname en op de eilanden zijn diverse organisaties actief die zich met de herdenking bezighouden. Zij zijn het onderling lang niet altijd eens over de gewenste strekking van de excuses en de manier waarop ze moeten worden uitgesproken. Het kabinet lijkt vooral te hebben gevaren op het advies van het Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (Ninsee), de enige organisatie die de aanpak wel meteen onderschreef.

Andere organisaties lieten weten dat ze zich onvoldoende bij het besluit betrokken voelden, merkten op dat ze de timing niet snappen, wilden weten wat excuses in de praktijk betekenen (komt er ook ruimte voor schadevergoeding?), vroegen zich af of minister Weerwind – zelf nazaat van de slachtoffers – zich hiervoor wel moet laten lenen en vonden dat niet premier Rutte maar koning Willem-Alexander voorop moet gaan in de ceremonie. De koning wordt, zeker in Suriname en op de eilanden, veel meer herkend als vertegenwoordiger van het hele koninkrijk.

Overschaduwd

Door al die kritiek dreigt de hele operatie bij voorbaat overschaduwd te worden door de onvrede over de aanpak. De slavernijcomités in Nederland, Suriname, Curaçao en Aruba lieten donderdagochtend nog weten dat het wat hen betreft sowieso logischer is om de excuses pas op 1 juli aan te bieden.

Mercedes Zandwijken van de Stichting Keti Koti Dialoog Tafel liet na afloop van het gesprek met Rutte weten dat zij er nu positiever over denkt. ‘Ik heb me voor het eerst echt gehoord gevoeld, als een gelijkwaardige gesprekspartner aan tafel met kabinet.’ Zandwijken benadrukt dat het wat haar betreft op 19 december niet bij excuses kan blijven, maar dat het ook een hersteloperatie moet worden voor achterstanden die nazaten van tot slaaf gemaakten hebben opgelopen als gevolg van de slavernij. ‘Over de vraag hoe dat gekoppeld kan worden, gaan we nu verder met het kabinet in gesprek.’