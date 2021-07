Rutte: Blijf voorlopig thuis werken en zorg voor voldoende frisse lucht in huis

Demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid maandag. Beeld ANP - Bart Maat

Het advies om binnenruimten goed te ventileren wordt officieel toegevoegd aan de ‘basisregels’ en komt daarmee dus bij ‘afstand houden', ‘handen wassen’ en ‘blijf thuis bij klachten en laat je testen'.

Vanaf nu zal het ventilatie-advies op elke persconferentie van het kabinet worden uitgedragen. ‘Daarin adviseren we strakker’, aldus premier Rutte maandag na overleg met de meest betrokken ministers in het kabinet. ‘Zorg voor voldoende frisse lucht binnen. Dat is dus thuis, op het werk, op school, in winkels en in de horeca.’

Net als vorige week in de Tweede Kamer ontkende de premier dat het ventilatie-advies een grote ommezwaai betekent in het beleid. Experts binnen en buiten het Outbreak Management Team wijzen er immers al zeker een jaar op dat goed doorluchten van groot belang is om besmettingen in binnenruimten te voorkomen. ‘We zijn dan ook al veel eerder met dat advies gekomen', aldus Rutte. Het was de reden dat op veel basisscholen de ramen tot diep in de winter open bleven staan. ‘Maar de kritiek in de Kamer was dat we er op de persconferenties niet nadrukkelijker mee kwamen. Daarom gaan we dat vanaf nu wel doen.’

Voorzichtigheid troef

Daarmee bevestigde de minister-president ook wat hij vorige week al aankondigde in debat met de Tweede Kamer: na de zorgeloosheid die het kabinet eind juni in de greep had, is het voorlopig weer voorzichtigheid troef.

Nu het nachtelijke uitgaansleven weer is stilgelegd, groeit op het Binnenhof wel voorzichtig de hoop dat het verder oplaaien van de epidemie net op tijd is voorkomen. De cijfers van de afgelopen dagen wijzen voorzichtig in die richting, maar minister De Jonge van Volksgezondheid is er nog niet gerust op. ‘Het aantal positieve uitslagen heeft zich gestabiliseerd. De groei zet zich niet verder door, maar het niveau is wel te hoog. Het moet nu echt naar beneden.’

Vaccinaties

Daarbij is alle hoop gevestigd op de vaccinaties. Minister De Jonge riep iedereen opnieuw op een afspraak te maken. Hij hoopt dat de cijfers van de afgelopen weken mensen over de streep zullen trekken. ‘Vaccineren werkt. Van alle positief geteste mensen is 85 procent niet gevaccineerd. Tien procent is gedeeltelijk gevaccineerd en slechts 5 procent is al volledig gevaccineerd.

‘We zien ook veel minder ziekenhuisopnamen voortkomen uit de hoge besmettingscijfers. Gelukkig lopen de besmettingen slechts in beperkte mate door de generaties heen. Het aantal ziekenhuisopnamen stijgt wel, maar niet in de mate die we eerder zagen. Dat is goed nieuws.’

Geen aanscherpingen of versoepelingen

Het Outbreak Management Team (OMT) ziet in het nieuwste advies aan het kabinet – dat vrijdag werd opgesteld – geen noodzaak tot nieuwe aanscherpingen van de regels. Ook versoepelingen zijn niet aan de orde totdat de cijfers weer serieus dalen.

Wel deed premier Rutte een oproep aan de horeca om strenger te zijn in de handhaving. ‘Op veel plekken gaat het goed, maar ook op te veel plekken niet. Houd u aan de voorwaarden. Mensen moeten een zitplaats hebben, want dat is nodig om voldoende afstand te houden. Met de huidige besmettingscijfers wil je niet extra maatregelen hoeven nemen.’

De Jonge gaat er intussen vanuit dat Nederland komende donderdag donkerrood kleurt op de Europese besmettingskaart. Dat kan opnieuw gevolgen hebben voor vakantiegangers, maar het kabinet is in overleg met de populaire vakantielanden om dat te voorkomen.

‘We proberen het eens te worden over de duiding van de cijfers', aldus De Jonge. ‘Nu steeds meer mensen gevaccineerd zijn, moeten we op een andere manier kijken. Onze inzet is: laten we het coronacertificaat gebruiken om de grenzen open te houden. Maar landen gaan zelf over hun eigen inreismaatregelen. Blijf daarom goed kijken op Wijs op reis.’