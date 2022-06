Rutte biedt veteranen excuses aan voor handelswijze Nederlandse regering rond Srebrenica

Premier Rutte biedt Dutchbat-veteranen excuses aan, 27 jaar na het drama in Srebrenica. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De excuses zijn bedoeld voor de ruim achthonderd militairen die in 1995 de Bosnische enclave Srebrenica moesten bewaken. Ze konden niet voorkomen dat Bosnisch-Servische soldaten de stad innamen en ongeveer achtduizend islamitische mannen en jongens vermoordden. Hierbij speelde mee dat de gevraagde luchtsteun van bondgenoten niet kwam. Veel Dutchbat-militairen voelden zich bij terugkomst in de steek gelaten. Dat was fout, erkent Rutte nu 27 jaar later.

Volgens de premier voelen de Dutchbat-veteranen het gebrek aan erkenning nog dagelijks. ‘Voor het feit dat mandaat, materieel en de militaire support tijdens de uitzending tekortschoten. Dat jullie op pad gestuurd werden met een opdracht die gaandeweg onuitvoerbaar bleek.’ Rutte zei dat de missie weliswaar onder VN-mandaat viel, maar dat ook de Nederlandse staat verantwoordelijkheid draagt voor het drama.

Veteranen salueren op de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De soldaten kwamen volgens hem ‘onterecht in het beklaagdenbankje terecht’. ‘Jullie kregen gemakkelijke verwijten achteraf van critici die zelf hoog en droog in het veilige Nederland zaten.’ Minister van Defensie Kajsa Ollongren, die ook aanwezig was, rijkte de veteranen het Ereteken voor Verdienste in brons uit, als teken van steun en verbondenheid.

Het kabinet had al toegezegd met eerherstel te komen, na een advies van een commissie onder leiding van Hans Borstlap. Die raadde onder meer aan om de veteranen een symbolische gift van 5.000 euro toe te kennen, omdat de grote meerderheid niet genoeg erkenning en waardering heeft ervaren. Die tegemoetkoming krijgen ze, net als de mogelijkheid om Srebrenica nog eens te bezoeken in het kader van verwerking.

Vaker blijvende problemen bij Srebrenica-veteranen

Uit het onderzoek van Borstlap bleek ook dat Dutchbat III-veteranen veel vaker blijvende problemen ervaren dan andere groepen veteranen. Zo noemde meer dan eenvijfde de kwaliteit van leven onvoldoende, vier keer meer dan andere veteranen. Eenderde vindt dat de uitzending nadien een negatieve invloed heeft gehad op het leven, waar dit bij andere veteranen één op de twintig is. De overgrote meerderheid voelde zich niet gewaardeerd in mediaberichtgeving over de kwestie.

Vanwege de coronamaatregelen vond de ceremonie, waarbij ook Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim aanwezig was, nu pas plaats. Er waren 325 Dutchbatters bij. Volgens directeur-bestuurder Paul Hoefsloot van het Nederlands Veteraneninstituut is dit een belangrijke stap voor de militairen, zei hij voorafgaand aan de ceremonie.

De vereniging Dutchbat III liet donderdag bij monde van voorzitter Olaf Nijeboer al weten dat de veteranen excuses verwachtten. ‘Excuses dat de werkgever, het ministerie van Defensie, niet de zorg heeft geboden die wij nodig vonden en dat ze niet voor ons opgekomen zijn.’