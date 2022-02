Rutte biedt Oekraïne geen wapens aan, wel cybersteun

Premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) worden ontvangen door president Volodymyr Zelenski tijdens een werkbezoek in Oekraïne. Beeld Remko de Waal / ANP

Rutte zei dat Nederland bereid is om Oekraïne ‘overal waar dat kan’ te helpen tegen een Russische militaire dreiging. Daar hoort voorlopig geen levering van defensieve wapens bij. Andere Navo-lidstaten, waaronder de VS en het Verenigd Koninkrijk, steunen Oekraïne wel met wapens. De Amerikaanse president Biden maakte woensdag bekend dat de VS ook 3 duizend militairen naar Polen, Duitsland en Roemenië stuurt om de oostflank van de Navo te versterken.

Oekraïne heeft al langer een verzoek uitstaan bij Nederland om militaire hulp, maar Nederland heeft daar nog steeds niet op gereageerd. Rutte zei woensdag dat Nederland het verzoek ‘serieus bekijkt’. ‘Er zijn heel veel landen die daar snel op kunnen handelen, maar ook veel landen die daar meer tijd voor nemen.’

Of Oekraïne wel behoefte heeft aan Nederlandse hulp met digitale veiligheid is niet duidelijk. Nederland gaat pas cybersteun leveren als Oekraïne daar een verzoek voor indient, zei Rutte.

Oekraïne werd op 14 januari getroffen door een massale cyberaanval. Hackers schreven op overgenomen overheidssites dat ze persoonsgegevens van Oekraïners hebben gestolen. ‘Wees bang en verwacht het ergste’, luidde de boodschap. Oekraïne beschuldigt Rusland van de aanval, Rusland ontkent.

In Kiev werd duidelijk dat Nederland niet hoog in de pikorde staat in Oekraïne. Rutte en Hoekstra moesten een dag op hun beurt wachten, omdat Zelenski voorrang gaf aan de Britse premier Johnson en de Poolse premier Morawiecki. Het Verenigd Koninkrijk stuurt Oekraïne anti-tankwapens, Polen stuurt munitie en drones.

Te laat

Zelenski suggereerde dat het Nederlandse bezoek wat hem betreft rijkelijk laat komt. ‘Dit is het eerste bezoek van een Nederlandse regeringsleider in zeventien jaar’, zei Zelenski. ‘Dit bezoek was lang verwacht.’ De reis van Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra stond enkele maanden gepland, maar kwam door de oplopende spanningen grotendeels in het teken te staan van de Russische troepenopbouw aan de grens.

Nederland hoopt Rusland vooral af te schrikken door te dreigen met economische sancties. Als Rusland Oekraïne aanvalt, dan steunt Nederland ‘forse EU-sancties’, zei minister Hoekstra.

Een gelekt document gaf woensdag inzicht in de vertrouwelijke onderhandelingen tussen de Navo en Rusland. De Spaanse krant El País zegt een kopie in handen te hebben van de antwoorden van de VS en Navo op veiligheidseisen van Rusland. Daarin zegt de Navo te willen beloven om geen offensieve wapens of troepen te plaatsen in Oekraïne, als Rusland dat ook belooft. De Navo wil ook afspraken maken met Rusland over het voorkomen van incidenten op zee of in de lucht.

President Poetin is ontevreden dat Ruslands belangrijkste eis – uitsluiting van Oekraïense Navo-toetreding – niet is ingewilligd. Maar Rusland ontkent al maanden Amerikaanse beweringen dat het Russische leger een invasie van Oekraïne voorbereidt. Volgens Poetin proberen de VS Rusland een oorlog in te lokken.

Oekraïne is ook minder gealarmeerd dan de VS. President Zelenski zei onlangs dat hij geen groter gevaar ziet op een Russische aanval dan in april 2021, toen Rusland voor het eerst een grote hoeveelheid soldaten verzamelde aan de Oekraïense grens. Terwijl de Amerikanen en Britten zijn begonnen met de evacuatie van gezinnen van diplomaten, roept Oekraïne buitenlanders juist op om op bezoek te komen. ‘Blijf kalm en kom naar Oekraïne’, aldus een slogan op een overheidswebsite.

De toeloop van wereldleiders naar Oost-Europa gaat de komende dagen door. Donderdag bezoekt de Turkse president Erdogan Kiev om een rol op te eisen als bemiddelaar tussen Poetin en Zelenski. De Duitse en Franse ministers van Buitenlandse Zaken vliegen volgende week naar de Oekraïense hoofdstad.