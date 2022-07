Rutte bezoekt Kyiv en spreekt Zelensky: ‘Doorgaan met steun op alle manieren’

Premier Rutte maandag in Irpin, een voorstad van Kyiv. Beeld Andrew Kravchenko / AP

‘We moeten gefocust blijven en doorgaan met het steunen van Oekraïne op alle mogelijke manieren’, aldus Rutte.

Het is de eerste keer dat Rutte Oekraïne bezoekt sinds de Russische troepen de aanval op Kyiv openden. Uit veiligheidsoverwegingen is het bezoek geheimgehouden. In mei reisde minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra al af naar Kyiv en hoewel Rutte zegt regelmatig contact te hebben met Zelensky, vond de premier het belangrijk om met eigen ogen de Russische terreur en kapotgeschoten steden te aanschouwen.

‘We hebben allemaal de foto’s gezien’, zei hij in het kapotgebombardeerde Irpin tegen de NOS. ‘Maar om hier zelf te staan en de totale verwoesting te zien, het is echt verschrikkelijk.’ Rutte bezocht ook het zwaar gehavende Borodyanka en Boetsja, het dorp waar de Russen honderden onschuldige burgerslachtoffers maakten en symbool is komen te staan voor de Russische gruweldaden.

‘Het maakt een ongelooflijke indruk’, aldus de minister-president in de voorstad tegen RTL Nieuws. ‘Omdat de mensen hier in Boetsja gewoon hun leven aan het leven waren en geconfronteerd werden met de meest verschrikkelijke vormen van geweld en marteling.’

Politieke en militaire steun

Rutte greep de reis aan de Oekraïners en president Zelensky een hart onder de riem te steken en te benadrukken dat Kyiv op Nederlandse steun kan blijven rekenen. Onlangs ging Nederland overstag en gaf het groen licht voor het kandidaat-lidmaatschap van de EU voor Oekraïne. Rutte beloofde de Oekraïners niet alleen politiek maar ook militair te blijven helpen. Tot dusver ging er al voor ruim 172 miljard euro aan wapensteun naar de Oekraïense krijgsmacht en wat Rutte betreft kan Zelensky op militaire hulp blijven rekenen. ‘We moeten gefocust blijven en doorgaan met het steunen van Oekraïne op alle mogelijke manieren.’

President Zelensky sprak op Telegram zijn dank uit voor het kandidaat-lidmaatschap en de militaire steun. ‘Dank. Dit is zeer belangrijk voor ons.’

Rutte gebruikte de reis en zijn bezoek aan de kapotgeschoten steden ook om de Nederlanders duidelijk te maken waarom Oekraïne nog steeds steun nodig heeft, vooral nu de oorlog volgens de premier langer zou kunnen duren dat gedacht. Want de gevolgen van de Russische agressie zijn met de gestegen prijzen en energiekosten voelbaar in de Nederlandse portemonnee. Maar, zei hij tegen de NOS, Nederland is bereid deze gevolgen te accepteren. Wijzend naar een kapotgeschoten gebouw in Irpin, een voorstad van Kyiv, maakte hij duidelijk: ‘De reden ziet u achter mij.’