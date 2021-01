Rutte bereikt de bodem van de gereedschapskist: ‘We moeten ons nog één keer schrap zetten’

Een lege winkelstraat in Den Haag. Beeld ANP

De premier toonde zich bij de aankondiging bewust van het grote beroep dat het kabinet inmiddels doet op het uithoudingsvermogen van de bevolking. In afwachting van het massaal uitrollen van de vaccinatiecampagne in het voorjaar is nog één keer een offer nodig, betoogde hij. ‘We zijn allemaal coronamoe. Ik ook. Na tien maanden gaat het onder de huid zitten. Het is zwaar en het voelt alsof het alleen maar zwaarder wordt. We krijgen ons leven terug, we komen hieruit. Maar eerst moeten we ons nog één keer schrap zetten.’

De avondklok gaat gepaard met een pakket andere maatregelen, die het kabinet ook lange tijd uit de weg ging en die de lockdown bijna totaal maken: het ‘dringend advies’ om het aantal bezoekers thuis te beperken tot één per dag, plus een quarantaineplicht voor alle mensen die vanuit andere landen naar Nederland reizen. Reizigers zullen bij binnenkomst worden geregistreerd. Daarna wordt er steekproefsgewijs gecontroleerd. Wie niet thuis blijkt te zijn bij die controle, krijgt een boete.

Omdat het nog even kan duren voordat die quarantaineplicht goed is geregeld, voert het kabinet om te beginnen een vliegverbod in van en naar Groot-Brittannië, Zuid-Afrika en heel Zuid-Amerika, alle regio’s waar nieuwe virusvarianten rondgaan. Het aantal toegestane bezoekers bij uitvaarten gaat omlaag van 100 naar maximaal 50 personen. Dat geldt vanaf maandag 25 januari.

Het kabinet heeft zelf lang geaarzeld over een avondklok, die in veel andere landen wel al van kracht was. Premier Rutte betoogde vaak dat hij het eigenlijk een te diepe ingreep vindt in de persoonlijke levenssfeer. De druk vanuit het Outbreak Management Team nam de afgelopen dagen echter snel toe. Het OMT is ervan overtuigd dat extra maatregelen nodig zijn om het aantal besmettingen verder naar beneden te brengen, vooral om te voorkomen dat de ‘Britse variant’ om zich heen kan grijpen in de komende weken.

Alles is erop gericht het aantal sociale contacten tot een minimum te beperken. De nieuwe maatregelen moeten vooral voorkomen dat mensen elkaar bij etentjes en borrels nog besmetten. Ook is de hoop dat het makkelijker wordt om op te treden tegen tieners en twintigers die bijeenkomsten organiseren en daarvoor nu dus niet meer over straat mogen.

Rutte benadrukte woensdag dat hij het een heel ‘heftige’ maatregel vindt. Hij moet nog wel steun voor het plan zien te regelen in de Tweede Kamer. Daar waren de aarzelingen tot nu toe minstens zo groot. Coalitiepartij D66 keerde zich vorige week nog tegen een avondklok, maar de eigen bewindslieden zijn inmiddels wel akkoord. Het kabinet hoopt ook op steun van de PvdA en GroenLinks, partijen die de afgelopen maanden vaak aandrongen op strengere maatregelen. Het aandeel van die partijen samen kan de benodigde meerderheid opleveren.

Of er inderdaad voldoende politieke steun is, moet donderdag blijken in een Tweede Kamerdebat met Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid. Het is de bedoeling dat de avondklok ‘enkele dagen na het Kamerdebat’ van kracht wordt, waarschijnlijk zaterdag of zondag.

PVV-leider Wilders voert het politieke verzet tegen de avondklok aan. Hij meent dat het kabinet eerst meer haast moet maken met de vaccinatiecampagne voordat het de bevolking nieuwe beperkingen mag opleggen. Hij kondigde al een motie aan om het plan te blokkeren. Dat dwingt alle Kamerfracties nu om hun knopen te tellen. De meeste fracties waren er woensdagavond nog niet uit.