Rutte belooft zijn partij maatregelen tegen de komst van asielzoekers: waar denkt hij aan?

Mark Rutte krijgt voor het overleg met de VVD-fractie het asielplan van JA21 overhandigd door Joost Eerdmans. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Na de geruststelling van partijleider Mark Rutte dat het kabinet nieuwe maatregelen zal nemen om de instroom van asielzoekers te verlagen, kon de VVD-fractie dinsdag dan eindelijk instemmen met de ‘dwangwet’ van de eigen staatssecretaris, Eric van der Burg (Asiel en Migratie). Maar aan welke maatregelen Rutte precies denkt, liet de premier in het midden. Hij beperkte zich tot de opmerking dat hij ‘mogelijkheden’ zag.

Snelle oplossingen voor een lagere instroom liggen niet voor het oprapen. De paardenmiddelen die de partijen ter rechterzijde van de VVD opperen – grenzen dicht, asielstop – vallen al meteen af. Van der Burg heeft bij herhaling gezegd dat eenieder die een beroep doet op het asielsysteem, recht heeft op een opvangplek zolang de asielprocedure loopt. Daar onderuitkomen kan alleen door het opzeggen van internationale verdragen. Dat is een no go voor deze coalitie. Maar wat blijft er dan over?

Grenscontroles houden

Volgens VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans, maandagavond tijdens een asieldebat, kan Nederland uit eigen beweging het grenstoezicht intensiveren en steekproefsgewijs achter de grens, dus op Nederlandse bodem, grenscontroles houden. Geen enkele Europese afspraak staat dat in de weg. Op die manier zouden touringcars, die nu rechtstreeks doorrijden naar Ter Apel, staande kunnen worden gehouden met de boodschap dat ze rechtsomkeert moeten maken. Als asielzoekers door andere Europese landen hebben gereisd, hadden ze immers daar asiel moeten aanvragen. Hier zijn wel goede afspraken voor nodig met België en Duitsland, om diplomatieke wrijvingen te voorkomen. Die landen zullen niet enthousiast zijn.

Dublin-afspraken naleven

Met bovenstaande hangt samen dat al tijden de in 1990 in Dublin gemaakte afspraken door veel landen niet meer worden nageleefd. Deze Europese Verordening bepaalt dat een asielzoeker moet worden opgevangen in het eerste land dat hij of zij betreedt binnen de Schengenzone. Dat land is verantwoordelijk voor het verzoek om bescherming (asiel). Een land kan ook verantwoordelijk zijn omdat gezins- of familieleden daar al een verblijfsvergunning hebben, zo is in regelgeving vastgelegd.

Om de afspraken te laten werken, zou het land dat verplicht is een zogenoemde Dublin-claim van Nederland te honoreren, dat vaker ook daadwerkelijk moeten doen. Daarbij is wel de voorwaarde dat de asielzoeker de garantie moet hebben dat hij door dat andere land niet linea recta wordt teruggestuurd naar het land van herkomst. In de praktijk komt van de Dublin-afspraken vaak weinig terecht. Veelgebruikte ‘landen van aankomst’, zoals Italië, Spanje en Griekenland, werken niet mee.

Inwilligingspercentages verlagen

De opvang in Nederland mag dan de afgelopen maanden een drama zijn geweest, getuige onder meer de nachtelijke taferelen in Ter Apel, maar Nederland staat op dit moment wel bekend om zijn hoge inwilligingspercentages van asielverzoeken. Hoger dan in omringende landen, hoger ook dan voorheen in Nederland. Oud-topambtenaar Richard van Zwol spreekt in een lijvige studie uit 2019 van een inwilligingspercentage van 21 procent (van eerste aanvragen).

Sindsdien is sprake van een snelle stijging. In de brief van afgelopen vrijdag schrijft Van der Burg: ‘Nationaal is een trend waarneembaar waarbij sinds 2018 steeds meer wordt ingewilligd en in 2020 werd het punt bereikt dat over de hele breedte (aan nationaliteiten) meer eerste aanvragen werden ingewilligd dan afgewezen.’ Dat Nederland nu veel vaker inwilligt, zal mensensmokkelaars niet ontgaan. In de politiek heet dat ‘aanzuigende werking’ en het kabinet zal er zeker naar kijken: Van der Burg kondigt nader onderzoek aan.

Onveilige landen heroverwegen

De voornaamste reden dat Nederland veel vaker verzoeken inwilligt, ligt in de herkomst van de asielzoekers. Die komen vaker dan voorheen uit landen die Nederland zelf als onveilig heeft bestempeld. Dat is in toenemende mate voer voor politiek debat. Is Algerije bijvoorbeeld een onveilig land? Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken wel. Dat betekent dat Nederland Algerijnen niet mag terugsturen naar hun land van herkomst. De buurlanden Marokko en Tunesië zijn wel veilig, maar uitgeprocedeerde asielzoekers daarheen terugsturen is moeilijk. Zij krijgen vaak niet het benodigde laissez-passer om terug te kunnen keren. Al lijkt de relatie met Marokko de laatste tijd wel aan de beterende hand.

Is Turkije dan een veilig land? Ook niet, volgens Buitenlandse Zaken. Met Syrië, Afghanistan en Jemen levert Turkije de grootste groepen asielzoekers aan, die bijna allemaal een verblijfsvergunning krijgen. Dit terwijl Turkije kandidaat EU-lid is. En voor Syrië maakt bijvoorbeeld Denemarken een andere afweging: het Scandinavische land vindt de regio Damascus veilig, en dus kunnen Syriërs volgens de Denen daarnaar terug.

Uitgeprocedeerden sneller uitzetten

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een Dienst Terugkeer en Vertrek, er is het IOM, de internationale organisatie die migranten begeleidt bij terugkeer naar huis – maar toch blijven velen liever hier. Het levert het beeld op dat zelfs als je als asielzoeker wordt afgewezen, je Nederland niet hoeft te verlaten. Hier iets aan doen, is al deze hele eeuw een hartewens van het hele rechterdeel van de Kamer, inclusief VVD en CDA. Maar het vergt afspraken met de landen van herkomst en Nederland slaagt er al jaren slechts zeer beperkt in om die te maken.