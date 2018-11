Ruth Peetoom vertrekt als CDA-voorzitter

Sybrand Buma en Ruth Peetoom tijdens het partijcongres van het CDA zaterdag in de Suikerfabriek in Groningen waar onder meer vooruit gekeken wordt naar de herindelingsverkiezingen. Beeld ANP

‘We gaan het samen doen. Dat was mijn motto toen ik in 2011 jullie voorzitter werd’, sprak Peetoom , bij de aankondiging van haar afscheid. Bij het voorjaarscongres van het CDA, in februari, legt zij haar voorzittershamer neer. ‘We gaan er nog drie prachtige maanden van maken.’

Linkse predikant

Peetoom werd in 2011 gekozen als tegenkracht voor toenmalig vicepremier en de facto partijleider Maxime Verhagen, die werd gezien als rechts, conservatief en hardvochtig. Onder Verhagens leiding stapte het CDA met de PVV in het kabinet Rutte II, een beslissing die de partij in tweeën spleet. Peetoom, een linkse predikant die tussen 1999 en 2005 namens het CDA in de Provinciale Staten van Groningen had gezeten, moest tegengas bieden aan die rechts-conservatieve koers.

Onder Peetoom afficheerde het CDA zich opnieuw als de betrouwbare familiepartij, maar wel een die rechts van het midden bleef varen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 kende de partij met een oogst van twaalf zetels nog haar absolute electorale dieptepunt, maar zij en de nieuwe politiek leider Sybrand Buma mochten desondanks aanblijven. Dat vertrouwen betaalde zich uit in negentien zetels bij de Kamerverkiezingen van 2017 en deelname aan het kabinet Rutte III.

Volgens Buma was het CDA waarvan Peetoom in april 2011 voorzitter werd ‘een verdeelde partij’. ‘Een partij die met zichzelf overhoop lag. Jij zocht en vond de gezamenlijkheid.’ Dankzij de 51-jarige Peetoom hervond het CDA ook zijn zelfvertrouwen, prees Buma de voorzitter op haar voorlaatste congres. ‘We zijn een partij die weer vooruit kijkt. En daar mag je heel erg trots op zijn.’