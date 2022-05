Ruth Bader Ginsburg wist: in de VS is de strijd om het abortusrecht allesbehalve gestreden

De in 2020 overleden Amerikaanse rechter Ruth Bader Ginsburg. Van 1993 tot haar overleden was ze een van de negen rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Beeld ANP / The New York Times Syndication

Ruth Bader Ginsburg, het Amerikaanse icoon van de vrouwenemancipatie, had het decennia geleden al voorspeld: het zou weleens kunnen misgaan met die ene beruchte rechterlijke uitspraak. De basis van ‘Roe v. Wade’, die het recht op abortus voor Amerikaanse vrouwen vastlegde, was volgens haar niet solide.

Ginsburg, die in 1993 toetrad tot het Amerikaanse Hooggerechtshof, twijfelde geenszins aan het recht op abortus. ‘Het is essentieel voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen dat zij de besluitmakers zijn, dat háár keuze doorslaggevend is’, zei Ginsburg voorafgaand aan haar benoeming. ‘Als je beperkingen oplegt die haar keuze belemmeren, benadeel je haar vanwege haar geslacht.’

Ginsburg waarschuwde ook jaren later nog voor de juridische houdbaarheid van de uitspraak. Afgelopen maandag werden haar zorgen bewaarheid: uit een gelekt conceptvonnis van het Hooggerechtshof blijkt dat Roe v. Wade, naar alle waarschijnlijkheid, wordt teruggedraaid. Dat kan verregaande gevolgen hebben: een op de vier Amerikaanse vrouwen laat ooit in haar leven een abortus uitvoeren.

1. Waarom was Ginsburg kritisch op de historische uitspraak?

We spoelen terug naar de jaren zestig, naar de zwangerschap van Norma McCorvey, de vrouw achter het pseudoniem Jane Roe, die de legalisering van abortus teweegbracht. McCorvey had al kinderen en wilde haar derde zwangerschap beëindigen, maar dat was in Texas zo goed als verboden. In 1969 spande ze een rechtszaak aan om de Texaanse abortuswet aan te vechten. De openbaar aanklager van Dallas County heette Wade.

De zaak liep hoog op en belandde in 1973 bij het Hooggerechtshof. Daar gaven de opperrechters McCorvey gelijk. Het ‘recht op abortus’ zou besloten liggen in het ‘recht op privacy’, een voortvloeisel uit het veertiende amendement van de Amerikaanse grondwet, waarin de persoonlijke rechten van burgers worden beschermd. Met deze uitspraak werd abortus in heel het land gelegaliseerd.

In Roe v. Wade oordeelde het Hooggerechtshof ook dat de overheid zich niet moest bemoeien met het recht van de arts om de vrouw te helpen een abortus te laten uitvoeren. Opvallend is dat het woord ‘arts’ 48 keer voorkomt in de uitspraak, het woord ‘vrouw’ 44 keer – en daar zit het pijnpunt van Ginsburg.

Het was beter geweest, meende Ginsburg, als het abortusrecht niet was gebaseerd op de privacy van een vrouw met haar arts, maar op de schending van gelijke rechten.

‘Roe gaat niet echt over de keuze van de vrouw, toch?’, zei Ginsburg in 2013 tijdens een bezoek aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Chicago. ‘Het gaat om de vrijheid van de arts om te behandelen... Het is niet gericht op vrouwen, maar op artsen.’

2. Zegt de grondwet iets over de reproductieve rechten van vrouwen?

Nee. De Amerikaanse grondwet werd in 1787 samengesteld door 55 mannen. Nergens in het document van 4.440 woorden wordt gesproken over zwangerschappen, foetussen of abortussen.

De grondwet biedt weinig houvast; iedereen kan deze interpreteren hoe het hem of haar uitkomt. Het Hooggerechtshof, dat voor het merendeel bestaat uit conservatieve rechters, geeft een eigen interpretatie van de wet, die kan afwijken van die van de meerderheid van de Amerikaanse bevolking. Maar dat ze bereid zijn een dergelijk belangrijk precedent terug te draaien, is zeldzaam. Meestal wordt dat gedaan om burgerrechten uit te breiden, niet om ze in perken.

3. Wat vinden de huidige opperrechters van Roe v. Wade?

‘De redenering was uitzonderlijk zwak en het besluit heeft schadelijke effecten gehad’, schreef de conservatieve opperrechter Samuel Alito in het conceptvonnis, dat deze week uitlekte. Hij laat niets heel van Roe v. Wade. ‘De grondwet maakt geen melding van abortus en het recht daarop is zelfs niet impliciet vastgelegd in zijn bepalingen.’ Dus moeten staten zelf kunnen bepalen wat ze hiermee doen.

Alito erkent dat de vrijheidsclausule in het veertiende amendement aan de basis ligt van meer vrijheden die niet expliciet in de grondwet worden genoemd. Maar, zo redeneert hij, dat moeten rechten zijn met diepe wortels in de traditie en geschiedenis van het land. In 1868, toen het veertiende amendement werd aangenomen, was abortus in de meeste de staten verboden.

Critici van het conceptvonnis draaien de argumentatie van opperrechter Alito om: juist omdát het recht op abortus niet in de grondwet is opgenomen, is het cruciaal dat met een gerechtelijke uitspraak te waarborgen.

4. Als het Hooggerechtshof Roe v. Wade daadwerkelijk terugdraait, zijn er dan andere manieren waarop het recht in stand kan blijven?

Het Congres kan een wet aannemen die het recht op abortus vastlegt. Het Huis van Afgevaardigden heeft een dergelijke wet al goedgekeurd: de Women’s Health Protection Act. Maar Republikeinen zijn tegen. Vanwege de filibuster – een parlementaire truc om te vertragen – hebben de Democraten aan een meerderheid niet genoeg, waardoor de wet niet door de Senaat komt. Een poging de filibuster af te schaffen mislukte in januari, twee Democratische senatoren waren tegen. Democraat Chuck Schumer wil volgende week een abortuswet voorleggen aan de Senaat. De kans dat die wordt aangenomen is klein, maar zal wel symbolische waarde hebben.

President Biden heeft een beter idee. In november kiezen Amerikanen hun nieuwe volksvertegenwoordigers. Kiezers kunnen de keuzevrijheid van vrouwen beschermen, twitterde hij dinsdag, ‘door in november op pro-choice-politici te stemmen’. Met een flinke meerderheid kunnen de Democraten het recht op abortus wél wettelijk vastleggen.