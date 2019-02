Rutger ‘Angry Dutch Historian’ Bregman in één klap wereldberoemd met uithaal tegen superrijken

Rutger Bregman Beeld Jiri Buller / De Volkskrant

Historicus, journalist, auteur en publicist Rutger Bregman ging deze week viral met zijn uithaal tijdens het World Economic Forum in het Zwitserse Davos, waar hij de superrijken opriep te stoppen met belastingontwijking. Bregman werd de afgelopen dagen door alle grote netwerken geïnterviewd, van CNN tot de BBC. Hoe heeft hij deze week beleefd?

We have a rigged tax code that has essentially legalized tax-dodging for large corporations and the world's wealthiest individuals. It is time to end these egregious loopholes and make the wealthy pay their fair share. pic.twitter.com/kCChn6dJFM Bernie Sanders

Aanvankelijk bleef het een beetje stil. Maandag veranderde dat plotseling. Wat gebeurde er?

‘De Amerikaanse videowebsite Now­This zette een video online met mijn uitspraken in op het World Economic Forum in Davos. Ze hebben anderhalf miljoen volgers, dus toen werd het opeens opgepikt. Dinsdag volgde Bernie Sanders (de Democratische senator en oud-presidentskanditaat, red.), waarop het helemaal los ging.’

Dat was schrikken toen u uw telefoon ontgrendelde?

‘Ik ben weleens viral gegaan in Nederland. Dan krijg je honderd retweets en denk je: wauw. Maar Engelstalig ­viral gaan is van een andere orde. Elke keer als ik mijn scherm ververste waren er weer honderd nieuwe berichten. En daarna weer. De video is inmiddels al dertig miljoen keer bekeken. De Britse en Amerikaanse redacteuren van mijn boek mailden me om te vertellen dat ik in ieders tijdlijn stond als the Angry Dutch Historian, haha.’

An angry historian ripped the ultrarich over tax avoidance at Davos. Then one was given the mic. https://t.co/f12N5MNhGs The Washington Post

U kreeg er in een week dertig­duizend volgers bij op Twitter.

Grinnikend: ‘Ik zal vanaf nu in het ­Engels moeten tweeten.’

Hoewel de reacties van aanwezigen in Davos op zijn zachtst gezegd afwerend waren, lijken die op sociale media voornamelijk ­instemmend.

‘Met belastingheffing koop je beschaving, daarmee is iedereen van links tot rechts het eens. Mensen zijn allergisch voor hypocrisie: als je een zak bent en je laat jezelf voorstaan op wat filantropie, dan slaan mensen daar op aan. Dat pikken ze niet.’

Alle media stonden deze week in de rij, van BBC tot CNN. Vox noemde u de volksheld van ­Davos. Denkt u dat ze daar blij zijn?

‘Ik heb niks meer van ze gehoord. Dus ik weet niet of ze me nog een keer zullen uitnodigen. Als ze dat wel doen, zal ik weer hetzelfde zeggen. Als ze het niet doen, zal iedereen zeggen: wat Bregman vindt, mag daar niet ­gezegd worden.

‘Dat is een dilemma voor ze. Ze balen er vast van. Ik zeg: veel plezier met je keuze. Ik hoop eerlijk gezegd dat ik er nooit meer naartoe hoef.’

Bent u trots dat u deze storm heeft veroorzaakt?

‘Een onderwerp gaat viral als iemand op het juiste moment iets zegt dat past in de tijdgeest. Als je een snaar raakt.

‘Het klinkt misschien een beetje gemaakt bescheiden, maar het gaat niet om mij natuurlijk. Ik zei alleen wat iedereen al dacht.’

'This is not rocket science': Rutger Bregman tells Davos to talk about tax – video https://t.co/3mcR9rbsix The Guardian

Gaat er nu iets veranderen?

‘Zo ingewikkeld is dat niet. Laat de allerrijksten gewoon hun eerlijke deel betalen. En laten we belastingparadijzen als Nederland aanpakken. Davos heeft er belang bij om net te doen alsof het wel ingewikkeld is. Ze huren altijd een paar experts in die zeggen dat het niet zomaar gaat. Dat is standaardretoriek. Als je mensen laat ­geloven dat iets ingewikkeld is, voelen ze zich dom en snoeren ze zichzelf de mond.

‘De boodschap kwam over. Je ziet overal in de Verenigde Staten politici die hogere belastingen willen, van Bernie Sanders tot de democratische politica Alexandria Ocasio-Cortez. Ik ben een mini-onderdeeltje van deze beweging.’

U noemde Bono een van de hypocrieten. Heeft hij nog gereageerd?

‘Ik heb al een hele tijd niks meer van hem vernomen.’