Rustig afwachten loont in het vastgoed, weet ondernemer Piet Grouwels

Grouwels Vastgoed verhuurt onder andere appartementen aan de Boompjeskade in Rotterdam. Beeld ANP

De kinderen Roger (54), Chantalle (50) en Edward Grouwels (41) zitten inmiddels in de zaak. Met 5.200 huurwoningen in Nederland is de firma met veertig werknemers de op een na grootste particuliere verhuurder van Nederland. De 1.000 woningen in Duitsland noch de 80 in België zijn daarbij meegeteld.

Piet Grouwels, zoon van een buschauffeur, groeide op in een groot Limburgs gezin. Het was sappelen, zeker toen zijn vader al jong overleed. Grouwels leerde de kneepjes van het vak bij vastgoedondernemer Henk Stienstra uit Heerlen, die onlangs overleed. Met André Daelmans (72), die werkte bij projectontwikkelaar Wilma, begon hij in 1984 een eigen vastgoedbedrijf in Maastricht.

Straten tegelijk

Dat bedrijf stoelt op een eenvoudige filosofie, zegt Bougie (63). Ze kopen huurwoningen van andere beleggers en corporaties, soms een paar, maar vaker met blokken of straten tegelijk. Komt een woning vrij, dan kan die worden verkocht. Daarin zit hem de winst. Leeg en per stuk verkocht aan een particulier brengen ze meer op dan groot ingekocht in verhuurde staat. Blijft een huurder nog twintig, dertig jaar zitten: geen probleem. Dan is er gewoon de maandelijks huur. ‘Maar één ding is zeker: uiteindelijk komt iedere woning vrij.’

Wat Grouwels doet, heet uitponden. Een beetje vervelende term, vindt Bougie. Dat komt volgens hem door praktijken die ooit plaatsvonden in Den Haag. Daar hielpen bepaalde huisbazen huurders met vertrekken. ‘Was je verwarming kapot, dan kon je oprotten.’

Dat is niet zoals Grouwels werkt, verzekert Bougie. ‘Ons langetermijnbeleid schept rust en vertrouwen. Bij huurders, maar ook bij partijen waarvan we willen kopen. De waarde van onze gebouwen houden we in stand met goed onderhoud. We zijn geen Sinterklaas, maar we luisteren wel naar de wensen van onze huurders. Als je de laatste appartementen pas na twintig jaar verkoopt, is de waarde trouwens vaak nog eens extra toegenomen. Hoe meer bewoners zelf eigenaar zijn, hoe beter mensen voor hun gebouw zorgen.’

Uit elkaar

Zo’n vijftien jaar geleden gingen Grouwels en Daelmans uit elkaar. Omdat de kinderen in de zaak kwamen en omdat ieder zijn eigen ideeën had over de toekomst, vertelt Bougie. Samen hebben ze nog een bedrijf in projectontwikkeling, maar dat is ‘op kleine schaal’.

Het ondernemen in het vastgoed is er niet makkelijker op geworden, vindt Bougie. De belangstelling voor beleggen in huizen is zo groot dat de marges kleiner worden. De komst van buitenlandse beleggers heeft dat alleen maar erger gemaakt. ‘Ze beschikken vaak over zo ontzettend veel vermogen. Ze kijken nauwelijks naar de staat van onderhoud. Ze maken een berekening op een excelsheet. Als er dan een plus uit rolt, wordt er gekocht.’

Of het blijvertjes zijn, die Zweden, Duitsers en Amerikanen, dat betwijfelt Bougie. ‘Je ziet het aan dat bedrijf Round Hill. Ik vraag me af of ze wel geïnteresseerd zijn in hun huurders. Maken ze een rendement, dan vertrekken ze weer. Dan duiken ze weer ergens anders op, waar de prijzen laag zijn en de winstverwachting hoog. Dan heb ik liever een Nederlandse partij.’