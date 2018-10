Russische website meldt dat er nog een derde GROe-agent betrokken was bij de aanslag op Skripal

Naast de twee Russen die onlangs werden geïdentificeerd als agenten van de militaire inlichtingendienst GROe, was nog een derde GRoe-agent betrokken bij de mislukte poging dubbelspion Sergej Skripal in het Britse Salisbury te vermoorden. Dat bericht de Russische website Fontanka.ru.

De twee mannen die eerder in connectie werden gebracht met de Skripal zaak (Ruslan Boshirov en Alexander Petrov) lopend op Fisherton Road, Salisbury. Foto AP

Volgens Fontanka, dat al eerder met onthullingen kwam over de aanslag op Skripal, gaat het om een 45-jarige GROe-officier met de naam Sergej Fedotov. Hij zou de afgelopen jaren drie keer een bezoek aan Groot-Brittannië hebben gebracht. De laatste keer viel samen met het bezoek van de GROe-ganten ‘Petrov’ en ‘Bosjirov’ aan Salisbury, waar zij het zenuwgas novitsjok op de klink van Skripals voordeur aanbrachten.

Vlak nadat Skripal en zijn dochter bewusteloos waren aangetroffen op een bankje in Salisbury, reisde Fedotov terug naar Moskou. Hij zat in hetzelfde toestel als de andere twee GROe-agenten.

Volgens Fontanka hield de Russische militaire inlichtingendienst Skripal al enkele jaren in de gaten. De dubbelspion verraadde de namen van honderden GROe-agenten aan de Britse MI6, voordat hij werd opgepakt. Later werd hij bij een spionnenruil door Moskou vrijgelaten.

Terrein verkennen

Samen met de andere twee verdachten van de aanslag bracht Fedotov al in 2014 een bezoek aan Tsjechië, toen Skripal naar Praag zou komen met materiaal voor de Tsjechische geheime dienst. In Salisbury zou Fedotov het terrein hebben verkend voor de andere twee GROe-agenten. Ook zou hij een plattegrond hebben gemaakt van de straat en het huis van Skripal. Volgens de website zijn er weinig gegevens over Fedotov te vinden, maar komt zijn paspoort uit dezelfde serie als die van de twee die onder de namen Petrov en Bosjirov reisden.

Fontanka en het onderzoekscollectief Bellingcat wisten onlangs de ware identiteit van de twee te achterhalen: Aleksandr Petrov blijkt in werkelijkheid Aleksandr Misjkin te heten en als arts bij de GROe te werken. Zijn collega Roeslan Bosjirov blijkt Anatoli Tsjepiga te heten, een GROe-kolonel die in 2014 de hoogste Russische onderscheiding kreeg. Ook Misjkin werd in dat jaar met de orde ‘Held van de Russische Federatie’ onderscheiden.

Gespeculeerd wordt dat de twee betrokken waren bij de inname van het schiereiland Krim of de operatie om de pro-Russische Oekraïense president Janoekovitsj uit het land te smokkelen tijdens de Maidan-opstand tegen zijn bewind.