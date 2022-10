Russische tv uitgelaten over raketinslagen: ‘Dit is wat we elke dag willen zien’

Een getroffen voetgangersbrug over de Dnipro in Kyiv. Beeld Getty Images

Russische staatsmedia vieren de massale luchtaanval op Oekraïense burgers en energievoorzieningen als de grootste militaire overwinning in maanden. Presentatoren juichen, jubelen en dansen bij beelden van brandende auto’s, rokende gebouwen en vernietigde speeltuinen in hun buurland.

‘Dit is wat we elke dag willen zien’, zei presentator Anton Krasovski. ‘Dit is waar Rusland al die maanden op heeft gewacht, eindelijk is het begonnen.’ Op sociale media plaatste hij een video van zichzelf waarin hij een vreugdedans doet op zijn balkon.

Gewoonlijk verbergt de Russische staatstelevisie beelden van vernietigde burgerdoelen in Oekraïne. Maar ditmaal tonen Kremlin-zenders ook beelden van uitgebrande personenauto’s en aangeslagen burgers om de Russische luchtaanval kracht bij te zetten. Slachtoffers onder de bevolking zijn volgens de presentatoren het gevolg van falende Oekraïense luchtverdediging in plaats van de werkelijke moordwapens: Russische kruisraketten en gevechtsdrones.

‘Rusland is niet aan het verliezen, Rusland is aan het winnen’, brieste senator Konstantin Dolgov in de talkshow 60 Minoet terwijl er eindeloos herhalingen werden getoond van ontploffingen in Oekraïense steden. De herhalingen gaan gepaard met toegevoegde geluiden van zoevende raketten, knallen van ontploffingen en oorlogsmuziek. Een andere gast van de talkshow, de vicefractievoorzitter van Poetins partij: ‘Het humeur van velen is verbeterd.’

Russian state TV showcases the latest strikes against Ukraine, seamlessly incorporating Donald Trump, Mike Pompeo & Elon Musk into their war propaganda. As for the "negotiations," it's been stated all along that Moscow seeks nothing less than Ukraine's unconditional capitulation. pic.twitter.com/dEq3RpyC9y — Julia Davis (@JuliaDavisNews) 10 oktober 2022

De Russische staatskanalen hebben al maanden grote moeite om de aanhoudende nederlagen op het slagveld te verdoezelen en te pretenderen dat Poetins ‘speciale operatie’ volgens plan verloopt. Dat is nog moeilijker geworden door Poetins chaotische annexatie van vier Oekraïense gebieden die het Russische leger niet eens volledig onder controle heeft en de mobilisatie, die geleid heeft tot de grootste maatschappelijke onrust in Rusland sinds de jaren negentig. De ultranationalistische presentatoren en talkshowgasten snakken naar een kentering in de oorlog.

Volgens militair deskundigen buiten Rusland hebben de luchtaanvallen waarschijnlijk nauwelijks weerslag op de verhoudingen aan het front. Maar de Russische staatskanalen spreken van een nieuwe fase in de oorlog. Aleksandr Artamonov, een Russische militair deskundige, zei maandag te hopen dat de raketaanvallen ‘systematisch doorgaan’. Hij onderbouwde die oproep door te stellen dat de Oekraïense maatschappij ‘psychiatrisch ziek’ is.

De staatstelevisie wordt met geheime handleidingen aangestuurd door het Kremlin. In de bijna dagelijkse oekazes, die meerdere malen zijn uitgelekt, dicteert Poetins staf hoe redacties het oorlogsnieuws moeten spinnen. Vorige week dienden de zenders bijvoorbeeld te spreken over ‘de versterking van Rusland’ als gevolg van de annexaties van vier Oekraïense regio’s, zo bleek uit een gelekt document. En in plaats van te berichten over Russisch terreinverlies, moest het op tv gaan over verliezen binnen het Oekraïense leger.

De afgelopen maanden is de rem er af. Hardliners krijgen alle ruimte om te pleiten voor de inzet van nog zwaardere middelen dan Rusland nu al inzet: oproepen tot inzet van kernwapens tegen Oekraïne of westerse landen zijn geen uitzondering meer. Afgelopen weekend suggereerde een hoogleraar van de Moskouse Staatsuniversiteit in een talkshow een nieuw plan: Rusland moet met zwaar geweld een nieuwe Oekraïense vluchtelingengolf opwekken. Het beoogde doel: het voortbestaan van ‘het hongerige, koude, vieze en arme Europa’ bedreigen.