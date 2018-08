Russische trollen bemoeiden zich met Amerikaanse vaccinatiedebat

Dat blijkt uit een studie van Amerikaanse wetenschappers. Zij ontdekten de ongebruikelijke activiteit van de Twitteraccounts tijdens een onderzoek naar het gebruik van sociale media door mensen in de gezondheidszorg. De Russische trollen stuurden zowel misleidende berichten voor als tegen vaccinatie de wereld in, waarschijnlijk met het doel het debat op te stoken en te polariseren.

De wetenschappers schrijven in het tijdschrift American Journal of Public Health over hun bevindingen. Ze verzamelden data tussen juli 2014 en september 2017, toen de campagnes voor de presidentsverkiezingen in volle gang waren. De trollen en bots schreven volgens de onderzoekers 22 keer vaker dan normale Twittergebruikers over vaccinaties.

De meeste van die tweets hadden een politieke of religieuze lading. Zo verscheen er een tweet met de hashtag #VaccinateUS waarin stond dat de overheid een ‘geheime database’ bijhoudt waarin kinderen staan die schade hebben opgelopen door vaccinaties. In een tweet met dezelfde hashtag stond dat domheid niet te repareren valt. ‘Laat ze maar doodgaan aan de mazelen.’

Tweets met die hashtag horen volgens de onderzoekers bij accounts van de inmiddels beruchte Russische trollenfabriek Internet Research Agency, die zich actief bemoeide met de Amerikaanse verkiezingen en gelieerd zou zijn aan de Russische overheid. De onderzoekers schrijven dat de strategie van de trollen om berichten voor en tegen vaccinatie te verspreiden de gezondheidszorg ondermijnt. ‘Het normaliseren van het debat over vaccinatie kan er toe leiden dat de bevolking gaat twijfelen over de bestaande wetenschappelijke consensus over de werkzaamheid van vaccinaties.’

De studie komt op het moment dat de discussie over vaccinatie opnieuw is opgelaaid, en er in Nederland en Europa het afgelopen half jaar een flinke stijging van het aantal gevallen van mazelen is geconstateerd. Ook in Nederland daalt de vaccinatiegraad al jaren. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt inmiddels dat kinderopvang niet-gevaccineerde kinderen moet kunnen weigeren.

Facebook en Twitter lieten juist deze week weten dat ze een schoonmaak hadden gehouden op hun platformen, waarbij honderden accounts werden verwijderd, die zich bezighielden met het verspreiden van propaganda en desinformatie. Bij Facebook ging het met name om accounts van Iraanse oorsprong. Eerder werden al Russische nepaccounts verwijderd.