Russische troepen vormen buffer tussen Turkije en Assads troepen in Noord-Syrië

Pantserwagens met de Russische en Syrische vlag bij Manbij. Moskou heeft militaire politie naar het gebied gedirigeerd om botsingen tussen de Turken en de Syrische troepen te voorkomen. Beeld REUTERS

Aleksandr Lavrentjev, president Poetins gezant voor Syrië, noemde de Turkse militaire invasie ‘onaanvaardbaar’. Hij ontkende dat Rusland vooraf het groene licht had gegeven voor de operatie waarmee Turkije de Koerdische strijders uit het grensgebied wil verdrijven. De Turkse troepen trokken binnen nadat de Amerikaanse president Trump de Amerikaanse troepen langs de grens het signaal had gegeven zich terug te trekken. Uit vrees voor de Turken riepen de Koerden vervolgens de hulp van het leger van de Syrische president Assad in.

Op videobeelden van Russische journalisten was te zien dat leden van de Russische militaire politie bij het Koerdische bolwerk Manbij een door de Amerikanen verlaten controlepost hadden overgenomen. Kort daarvoor waren eenheden van het Syrische leger de stad binnengetrokken. De Amerikanen trokken zich dinsdag uit de stad terug. Een Pentagon-functionaris zei tegenover het weekblad Newsweek dat de vertrekkende Amerikanen de Russen zelfs langs riskante punten hadden geloodst. ‘Het is in feite een overdracht’, zei hij.

Rusland deelt de lakens uit

De Russische militaire politie staat nu tussen de twee partijen in. De komst van de Russen laat zien hoe snel Moskou het gat vult dat is ontstaan doordat de Verenigde Staten plotseling hun Koerdische bondgenoten, de YPG-militie, hebben laten vallen. In de praktijk is het nu Rusland dat de lakens uitdeelt. Het is niet uitgesloten dat Amerikaanse militairen de Russen inderdaad hebben geholpen hun posities bij Manbij over te nemen. Sommigen van hen schamen zich dat ze de Koerden in de steek hebben gelaten en willen voorkomen dat zij onder de voet worden gelopen door de Turken.

De Turkse president Erdogan heeft laten weten dat hij vastbesloten is door te gaan met de militaire operatie, ondanks een oproep van president Trump de vijandelijkheden te staken. Maar kennelijk wil ook hij voorkomen dat het op een regelrechte botsing met de Syrische troepen uitloopt. In een telefoongesprek met Trump beloofde hij dat de Turkse troepen het Koerdische bolwerk Kobani aan de grens met Turkije met rust zullen laten. Syrische troepen zijn op weg naar de stad.