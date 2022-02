Russische troepen stuiten op Oekraïners, Poetins nucleaire eenheden in staat van paraatheid

Oekraïense soldaten houden de wacht bij een snelweg naar Charkov. Beeld TYLER HICKS/The New York Times/R

Vertegenwoordigers van Rusland en Oekraïne zijn zondagmiddag aangekomen bij de grens tussen Belarus en Oekraïne voor de eerste onderhandelingen sinds het uitbreken van de oorlog. Beide partijen werden het pas na lang getouwtrek eens over een neutrale plaats. Over het verloop van de gesprekken, die volgens het Kremlin inmiddels zijn begonnen, was zondagavond nog niets bekend.

Kort voordat het nieuws over de onderhandelingen bekend werd, gaf Poetin in een televisietoespraak het bevel de met kernwapens uitgeruste ‘afschrikkingsmacht’ in staat van paraatheid te laten brengen. Dat is Poetins antwoord op ‘agressieve verklaringen’ en ‘onvriendelijke maatregelen’ tegen Rusland door Navo-landen, zoals uitsluiting van het Russische bankwezen van het internationale betalingssysteem Swift.

Deze Russische escalatie komt aan het eind van een weekeinde waarin steeds duidelijker werd dat Oekraïne zich niet zomaar onder de voet laat lopen, en dat het Westen ongekend eensgezind en hard is in zijn reactie.

Europa bereikte dit weekeinde een historisch keerpunt. Volgens EU-buitenlandchef Josep Borrell zijn de lidstaten doordrongen van de angst dat Rusland het niet bij Oekraïne zal houden. ‘We vrezen dat Rusland niet zal stoppen in Oekraïne en de Russische invloed in de buurlanden aan het werk zal zetten’, aldus Borrell.

Vandaar dat maatregelen die een week geleden nog op interne verdeeldheid stuitten, dit weekeinde in rap tempo werden ingevoerd. Voor het eerst in zijn geschiedenis gaat de Europese Unie de aankoop financieren van aanvalswapens en ander materieel die lidstaten aan Oekraïne leveren. Voor wapens zet de EU 450 miljoen euro opzij. Nog eens 50 miljoen gaat naar ander materieel, zoals medische hulpgoederen.

Mediamachine van het Kremlin

Ook nooit eerder vertoond is een plan van de Europese Commissie de twee Russische door de staat gecontroleerde media Russia Today en Spoetnik en media van hun dochterbedrijven te weren in de EU. ‘Zodat de mediamachine van het Kremlin niet langer zijn leugens om Poetins oorlog te rechtvaardigen (...) in onze Unie kan verspreiden’, aldus voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra zal hier de komende week verder over worden gepraat. Het Europese luchtruim is inmiddels gesloten voor alle Russische vliegtuigen, ook de privéjets van Russische oligarchen.

In Oekraïne heerste zaterdag vooral opluchting, nadat Russische aanvallen op de hoofdstad Kiev – het hoofddoel van de invasie – waren afgeslagen. Ook elders stuitten het Russische offensief op onverwachts, verbeten verzet van het Oekraïense leger. Dat wordt in de rug gesteund door burgers die op straat grote hoeveelheden lege flessen klaarzetten om als molotovcocktails tegen Russische soldaten te gebruiken.

Zondag in Kiev begon in omineuze stilte: nadat de autoriteiten de bevolking opriepen tot maandag binnen te blijven, waagden de meeste mensen zich niet op straat. De burgemeester van Kiev, oud-bokser Vitali Klitschko, meldt dat ‘saboteurs’ die zich voordoen als Oekraïners de stad zijn binnengedrongen.

De Russische invasiemacht heeft weliswaar getalsmatig een grote overmacht, maar had zondagavond nog geen enkele grote stad weten te veroveren. Naast Kiev hield de tweede stad van het land, Charkov, zondagavond stand. Wel werden daar olie- en gaspijpleidingen opgeblazen. Of de Russen echt uit Charkov zijn teruggedrongen is moeilijk te controleren, omdat internet als voornaamste bron over de militaire stand van zaken wemelt van desinformatie. Volgens Amerikaanse defensiebronnen is een luwte in de gevechten die zondagmiddag intrad, onderdeel van de Russische tactiek steden te omsingelen, om ze later te belegeren.

Brandstoftekorten

De Russische troepen zouden volgens westerse defensiespecialisten kampen met logistieke problemen, zoals brandstoftekorten. Volgens Amerikaanse satellietbeelden bevond een Russisch militair konvooi van zo’n 5 kilometer lang met tanks en tankwagens met brandstof zich zondagavond rond 21.00 uur plaatselijke Oekraïense tijd op 60 kilometer van de hoofdstad.

De somberheid waarmee Oekraïne vrijdag de nacht in ging, sloeg zondag om in voorzichtig optimisme. President Zelenski hield in het weekeinde enkele spraakmakende toespraken, onder meer wandelend door het centrum van Kiev. Hij bewijst daarmee niet alleen dat hij nog leeft en dat hij niet is gevlucht, zoals gezegd wordt, maar bovendien dat hij nog altijd de baas is in zijn eigen land.

Zijn niet-aflatende gelobby in het buitenland werpt bovendien steeds meer vruchten af. Na de eerste schok komt vanuit het Westen een aanzwellende stroom militaire hulpgoederen op gang. De afschuw over de kille overval op Oekraïne leidt tot ongeëvenaarde eensgezindheid. Een dertigtal westerse landen stuurt wapens – vooral luchtdoelraketten en antitankwapens – naar Oekraïne. Duitsland brak met zijn naoorlogse pacifistische houding door 100 miljard euro in het Duitse leger te investeren. Zelfs het neutrale Zwitserland is volgens president Ignazio Cassis van plan de sancties van de EU te volgen door Russische tegoeden te bevriezen.

In een eerdere versie van dit artikel werd Kiev de hoofdstad van Rusland genoemd. Dat klopt niet en is gecorrigeerd.