Russische troepen rukken op richting het centrum van Severodonetsk: ‘De stad is compleet vernietigd’

Rookpluimen boven Severodonetsk, waar felle straatgevechten plaatsvinden. Beeld Aris Messinis / AFP

In en rond de belegerde Oekraïense stad Severodonetsk woedden maandag zware gevechten. Volgens de gouverneur van Loehansk zijn Russische militairen de buitenwijken van de stad binnengetrokken. De burgemeester meldt felle straatgevechten.

De opmars van de Russen was niet de enige tegenvaller waarmee de regering in Kyiv te maken kreeg. De Amerikaanse president Joe Biden liet weten dat de VS geen geavanceerd raketsysteem aan Oekraïne zullen leveren waarmee Russisch grondgebied getroffen kan worden.

Volgens burgemeester Oleksandr Strjoek van Severodonetsk, de laatste grote stad in de regio Loehansk in Oekraïense handen, vonden er zware straatgevechten plaats. ‘Russische eenheden zijn een paar blokken opgerukt richting het stadscentrum’, zei de burgemeester tegen het persbureau AP. ‘De stad is compleet vernietigd.’ Volgens de autoriteiten is zo’n 90 procent van de gebouwen zwaar beschadigd als gevolg van de Russische artilleriebeschietingen.

Strjoek zei dat er nog zo’n twaalfduizend burgers aanwezig zijn in de stad, die voor de oorlog zo’n honderdduizend inwoners telde. De Russen zetten vooral de laatste dagen alles op alles om Severodonetsk te veroveren, na verwoede pogingen om de stad te omsingelen. Volgens de gouverneur van Loehansk, Serhi Hajdaj, zijn Russische soldaten opgerukt vanuit het noord-en zuidoosten en proberen ze vanuit de buitenwijken verder de stad binnen te dringen.

Straatgevechten

Hij zei dat Russische eenheden ook oprukten naar het nabijgelegen Lysytsjansk. Het ziet er naar uit dat Moskou zo snel mogelijk Severodonetsk wil innemen om de overwinning uit te kunnen roepen in de regio Loehansk, dat samen met Donetsk de Donbas vormt. Volgens Strjoek loopt het aantal slachtoffers aan Oekraïense zijde snel op: ‘Maar wij kunnen de doden en gewonden niet tellen vanwege de straatgevechten.’

Oekraïne had gehoopt het Russische offensief in de Donbas, dat wekenlang moeizaam verliep, te vertragen, onder meer met behulp van het vernietigende Amerikaanse raketsysteem MLRS. Hiermee kan het Russische leger tot op zo’n driehonderd kilometer afstand beschoten worden. Omdat met het wapen ook Russisch grondgebied kon worden geraakt, aarzelde Washington om tot levering over te gaan. Vorige week meldden Amerikaanse media dat de regering-Biden zich toch leek op te maken om het raketsysteem aan Kyiv te geven.

Tot teleurstelling van Kyiv verklaarde Biden daarop: ‘Wij gaan geen raketsysteem naar Oekraïne sturen waarmee Rusland kan worden getroffen.’ Het Kremlin reageerde met instemming. Oud-president Dmitri Medvedev, die nu de tweede man is van de Russische Veiligheidsraad, sprak van een ‘verstandig besluit’ van de VS. Of de levering van het wapen voorgoed van de baan is, is nog onduidelijk. Een optie die het Witte Huis onderzoekt is om raketten te leveren met een korter bereik dan driehonderd kilometer.