Russische tank schiet Oekraïens stadje aan flarden: video doet denken aan game, maar ‘dit is geen computerspel’

Still uit video tank in Donbas Marjinka Beeld Rob Lee

Het ruim twee minuten durende filmpje van de strijd in Marjinka doet denken op een fragment uit een computerspel. Om deze plaats in de provincie Donetsk wordt vooral de laatste weken fel gevochten, als onderdeel van Russische pogingen om de hele regio in Oost-Oekraïne in te nemen.

Het stadje, dat voor de invasie zo’n tienduizend inwoners telde, wordt van straat tot straat bevochten. Sommige berichten melden dat het Russische leger erin is geslaagd 70 procent van het stadje in te nemen. De Oekraïners zouden het centrum nog in handen hebben.

De video werd opgenomen vanuit het perspectief van de tankbemanning, waardoor het lijkt alsof de kijker in de tank zit. De beelden zouden gemaakt zijn door Russische soldaten. Een pro-Russisch kanaal, dat uitgebreid bericht over de operaties van het Russische leger, publiceerde het filmpje op Telegram. ‘Het werk van Russische tanksoldaten in de strijd’, luidt de tekst bij de video die laat zien hoe weinig er nog maar over is van Marjinka, dat vlakbij de stad Donetsk ligt.

Oorverdovend

De tank, waarschijnlijk een T-80, rijdt eerst vooruit in een buurt met huizen en andere gebouwen die al met de grond gelijk zijn gemaakt. Terwijl de loop van het kanon beweegt, klinkt oorverdovend geweervuur waarna de tankschutter het vuur opent op een aantal huizen. Daarna zwenkt het kanon naar links en de schutter opent opnieuw het vuur. Een minuut lang vuurt hij in dezelfde richting granaten af.

Het is niet duidelijk wie of wat het doelwit is, of dat er zomaar in het wilde weg wordt geschoten. Volgens een bericht op Telegram moesten Oekraïense sluipschutters die zich in een van de gebouwen zouden hebben verschanst uitgeschakeld worden.

De video en de andere filmpjes van het gevecht om Marjinka, geven een inkijk in de bloedige strijd om de Donbas. Dagelijks strijden het Oekraïense en Russische leger om dorpen en stadjes in het oosten, maar de gevechten zijn al lang geen groot nieuws meer. Het beeld van de oorlog wordt voornamelijk bepaald door de Russische aanvallen met raketten en kamikazedrones op de Oekraïense energiesector.

‼Situation in #Maryinka

🔥Heavy fighting continues in the center of Marinka. Russian troops occupied the highway in the direction of Krasnogorovka. This will greatly complicate the supply of supplies to the AFU. pic.twitter.com/m5U0m5QSP7 — War Reports 🇷🇺⚡🇺🇦 (@InsaleZ) 13 december 2022

Geschokt

In de Donbas trekt alleen de belegering van Bachmoet, dat ten noorden van Marjinka ligt, nog enigszins aandacht. De Russen, gesteund door pro-Russische separatisten en huurlingen van de Wagnergroep, proberen al maanden westwaarts op te rukken om de gehele Donetsk in te nemen. Deze regio is nog voor de helft in handen van de Oekraïners. Volgens de VS boekt het Russische leger de laatste weken een klein beetje terreinwinst langs de honderden kilometerslange frontlijn.

Oekraïners reageerden geschokt op de video. ‘Zie waar Rusland Oekraïne in verandert’, aldus de krant Ukraïnska Pravda op Twitter. Ook de vergelijking met het optreden van Duitse tankbemanningen tijdens de Tweede Wereldoorlog, zoals in Stalingrad, was snel gemaakt. Anderen dachten in een computerspel te zijn beland, waarbij de inname van een stad het belangrijkste doel is.

Ook het Oekraïense leger greep de video aan om hard uit te halen naar het Kremlin. ‘Dit is geen computerspel’, twitterde de legerleiding. ‘En ook geen beelden uit een film. Dit is Marjinka en wat de voortdurende aanvallen van Russische terroristen met de stad hebben gedaan. Een vredig Oekraïens stadje dat door Rusland letterlijk van de aardbodem is weggevaagd.’

Ukrainian 2S7 battery, Donetsk Oblast pic.twitter.com/FNimI7cyXy — OSINTtechnical (@Osinttechnical) 15 december 2022

Springplank

De video werd op sociale media gedeeld door onder anderen de Amerikaanse oud-militair Rob Lee. Deze deskundige op het gebied van Russisch defensiebeleid is op Twitter met 610 duizend volgers een van de meest geraadpleegde bronnen over de oorlog. Lee bekijkt onder andere of oorlogsbeelden die de ronde doen wel echt zijn.

Anton Avrajimov, een lokale advocaat die in het naburige Abakoemova opgroeide en Marjinka kent, zag de verwoestingen die de tank veroorzaakte en twijfelde geen moment. ‘Dit is Marjinka’, twitterde de advocaat. Ook bloggers die aan de hand van satellietbeelden onderzochten of het hier ging om de strijd in Marjinka, bevestigden dit.

Op andere video’s is te zien hoe Russische artilleriegranaten inslaan bij platgeschoten flats. Marjinka en het nabijgelegen Avdiivka zijn belangrijk voor de Oekraïners omdat ze een springplank vormen voor de inname van de provinciehoofdstad Donetsk. Op maandag claimde de pro-Russische separatistenleider Denis Poesjilin dat de Oekraïners nog minder dan eenderde van Marjinka in handen hadden. Het zou volgens hem nog slechts een kwestie van tijd zijn voor het plaatsje in Russische handen is.