Russische soldaten zitten aan het front zonder uitrusting – die is door hun commandanten verkocht

Vrijwilligers van een nieuw gevormd Russisch legerbataljon op een training in de Oekraïense stad Melitopol in de regio Zaporizja, die deels onder Russische controle staat. Beeld Alexander Ermochenko / Reuters

De stroom klachten van Russische soldaten zwelt aan sinds president Poetin eind vorige maand een ‘gedeeltelijke’ mobilisatie afkondigde om de zware verliezen in de oorlog tegen Oekraïne te compenseren. In een videoboodschap klaagde een groep soldaten uit de autonome regio Basjkortostan afgelopen week dat zij zonder training, voedsel of medicijnen naar het front waren gestuurd. Van hun officieren kregen de hongerige soldaten te horen dat ze maar een stel vrachtwagens moesten repareren die door de Oekraïners waren achtergelaten, zodat ze die konden verkopen om aan voedsel te komen.

Zelfs vanuit het doorgaans gedweeë Russische parlement klinkt kritiek. Hoe kan het dat het Russische leger zijn soldaten zelfs niet van de hoogst nodige uitrusting kan voorzien, ondanks de aanzienlijke defensie-uitgaven? Geschat wordt dat die bijna een kwart van de overheidsbegroting uitmaken.

In elkaar geknutseld met plastic

Iedere Rus weet het antwoord: corruptie, gecombineerd met de Sovjettraditie om de werkelijkheid tegenover je meerderen mooier voor te stellen dan die is. Op de jaarlijkse militaire parades op het Rode Plein zijn de nieuwste wapens te zien, maar in praktijk blijken veel van de getoonde Russische wapens nog niet voorhanden of ze vertonen gebreken.

Oekraïners vonden Russische drones van het type Orlan-10 terug, die in elkaar geknutseld waren met plastic waterflessen als brandstoftank en een gewone Canon-camera voor het maken van video-opnamen. Officieel kosten dergelijke drones het ministerie van Defensie bijna honderdduizend euro per stuk.

In een onderzoek bij een reeks banken kwam de Russische Centrale Bank in 2016 tot de conclusie dat misschien wel de helft van het geld dat bestemd was voor bestellingen van het ministerie bij de defensie-industrie via allerlei schimmige constructies spoorloos verdween.

Papieren soldaten

Overal in het leger wordt gestolen. Rekruten vertellen over oefeningen met tanks en pantserwagens die alleen op papier worden uitgevoerd. De soldaten krijgen te horen dat er onvoldoende brandstof is (vermoedelijk omdat de leiding die heeft verkocht). Vorig jaar werd de commandant van het militaire oefenterrein Kapoestin Jar gearresteerd nadat hij een paar honderd ton diesel had verkocht.

Zelfs in oorlogstijd wordt druk gehandeld. Tijdens de oorlog in Tsjetsjenië in de jaren negentig was regelmatig te zien hoe Russische militairen rechtstreeks vanuit hun militaire vracht- of pantserwagens benzine overpompten naar auto's van Tsjetsjeense chauffeurs. Het komt ook vaak voor dat commandanten van kazernes rekruten gebruiken als privépersoneel om hun eigen woningen op te knappen of andere klusjes te verrichten.

Een andere bekende truc die corrupte officieren gebruiken, is het opvoeren van ‘dode zielen’: soldaten die alleen op papier nog in dienst zijn, maar in feite al zijn afgezwaaid. Of dat er hele partijen kleding, schoenen en laarzen worden afgeschreven, omdat ze zogenaamd niet meer in orde zijn.

Onverklaarbare rijkdom

Uit een onderzoek van de BBC naar 558 gevallen van corruptie in het Russische leger die de afgelopen acht jaar voor de militaire rechter kwamen, bleek dat veel officieren er met tamelijk milde straffen vanaf kwamen. Ook als ze vrachtwagens vol spullen van het leger achterover hadden gedrukt.

De verklaring is waarschijnlijk dat de corruptie tot het hoogste niveau reikt. Iedereen, van laag tot hoog, heeft er belang bij om een oogje dicht te knijpen. Na een conflict met het Kremlin moest de Russische minister van Defensie Anatoli Serdjoekov in 2013 aftreden als gevolg van een corruptieschandaal. Maar volgens de Russische oppositie is zijn opvolger, de huidige minister van Defensie Sergej Sjojgoe, al even corrupt. De anti-corruptieorganisatie FBK van oppositieleider Aleksej Navalny onthulde al in 2015 dat Sjojgoe, ondanks zijn tamelijk bescheiden overheidssalaris, een reusachtige villa bewoont in Barvicha, een dorp voor de Russische elite onder de rook van Moskou.

Ook de pasbenoemde commandant van de Russische troepen in Oekraïne, generaal Sergej Soerovikin, zou volgens de onafhankelijke nieuwssite Vjorstka enkele kapitale panden bezitten, die in het kadaster geregistreerd staan als eigendom van de ‘Russische Federatie’. Dat is een constructie die machthebbers uit het bewind van president Poetin wel vaker gebruiken om hun onverklaarbare rijkdom te verhullen.

Onlangs gemobiliseerde Russische reservisten tijdens een training in de Russische stad Rostov. Beeld Reuters

Dienstplicht afkopen

De onlangs door Poetin ingevoerde mobilisatie heeft volgens Ilja Sjoemanov, het hoofd van de Russische afdeling van Transparency International, een klassiek type corruptie een nieuwe impuls gegeven. Het was al tientallen jaren gewoonte onder rijke ouders om de dienstplicht voor hun zonen af te kopen met smeergeld. Maar nu reservisten plots worden opgeroepen voor de oorlog in Oekraïne is de markt geëxplodeerd. De prijzen van een vrijstelling kunnen oplopen tot ruim een miljoen roebel (omgerekend ruim 16 duizend euro).

Op weg naar de grensposten met landen als Georgië worden Russen die aan de mobilisatie proberen te ontkomen, geconfronteerd met allerlei ‘tolheffingen’ van corrupte agenten van de Russische verkeerspolitie. Bij de grens wacht hen dan vaak nog een laatste horde, een financiële bijdrage aan de juiste grenswachten.