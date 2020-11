Russische site: gelaatstrekken 17-jarige heeft 70,44 procent overeenkomst met die van Poetin. Is het zijn dochter?

Svetlana Krivonogikh. Zij is de moeder van de 17-jarige 'dochter' van Poetin. Beeld Proekt Media

In een lang onderzoeksartikel, dat deze week verscheen op de Russische nieuwssite Proekt, is te lezen dat vanaf 2000 het leven van de toen 25-jarige Krivonogikh drastisch begon te veranderen. Vanuit het ogenschijnlijke niets vergaarde ze een rits aandelen in de snelgroeiende Bank Rossiya en begon ze met de opbouw van een inmiddels imposante vastgoedportefeuille. Momenteel zou ze meer dan 85 miljoen euro op haar naam hebben staan.

Het kantelpunt was volgens de nieuwssite een reis van Pulkovo naar Moskou – een vlucht waarbij Krivonogikh op stoel 1A zat en de latere president Poetin op 5A. Niet veel later verruilde ze haar gemeenschappelijke gebouw aan de rand van Sint Petersburg immers voor een appartement op de zeer exclusieve Kamenny eilanden, een plek waar veel persoonlijke vrienden van Poetin een optrekje hebben, en weer iets later gaf ze geboorte aan een dochter. Volgens de nieuwssite wordt op de geboorteakte geen melding gemaakt van een vader.

70,44 procent overeenkomst

Het was voor de journalisten van Proekt genoeg aanleiding om aan de Britse hoogleraar Hassan Ugail van de Universiteit van Bradford te vragen foto’s van het inmiddels 17-jarige meisje te vergelijken met foto’s van Poetin. Zijn conclusie: de twee lijken ‘fenomenaal veel’ op elkaar. Uit zijn gezichtsherkenningssoftware bleek dat hun gelaatstrekken voor 70,44 procent overeen komen. Dat is veel want zodra de software percentages van boven de 75 procent geeft, heeft het doorgaans foto's van een en dezelfde persoon vergeleken.

Omdat Proekt de foto’s niet openbaar wil maken omwille van de privacy van het 17-jarige meisje, en omdat zijzelf al haar online foto’s verwijderde zodra dat de journalisten contact opnamen, is de kans zeer klein dat het nieuws officieel bevestigd wordt. Moeder en dochter houden zich stil en ook vanuit het Kremlin volgt hoogstwaarschijnlijk geen opheldering.

Geheime escapades

Poetin laat doorgaans al zeer weinig los over zijn ‘gewone’ privéleven, laat staan dat de voormalig KGB-officier informatie deelt over zijn daadwerkelijke geheimen. Zo is er over het wel en wee van zijn twee (erkende) dochters ook nauwelijks iets bekend. In Rusland vormt het gezin van de president totaal geen onderdeel van zijn publieke imago, zoals dat in bijvoorbeeld Amerika wel het geval is.

De pers moet het daarom doen met kleine sprokkeltjes informatie. Zo groeiden beide dochters van de president op in Dresden, omdat Poetin daar in de jaren tachtig gelegerd was. De jongste, Katerina, is inmiddels getrouwd met de steenrijke Kirill Sjamalov, die mede dankzij zijn goede banden met het Kremlin ooit de jongste miljardair van Rusland werd. Zijn andere dochter, Maria, is medisch onderzoeker en getrouwd met de Nederlander Jorrit Faassen. Vandaar dat zij een tijd lang in Voorschoten woonde, nabij Den Haag.