Russische roebel en beurs laten voorzichtig herstel zien

Het zakencentrum van Moskou. Na de Russische invasie in Oekraïne daalde de koers van de roebel en kreeg ook de beurs een flinke tik. Beeld AFP

Russische roebel herstelt voorzichtig, handel met Russen gaat grotendeels door

De val van de Russische roebel en de neergang van de beurs in Moskou lijken te zijn gestuit. Na de inval in Oekraïne en de afkondiging van allerlei westerse sancties verloor de Russische munt 40 procent in waarde. Op het dieptepunt, maandag 7 maart, kostte duizend roebel 6,10 euro. De handel in de Russische munt viel echter niet volledig stil. Grote delen van de wereld hebben geen sancties afgekondigd en blijven handelen met de Russen. Bovendien nemen Europese landen nog altijd Russisch gas af. Rusland herhaalde vrijdag de eis dat landen binnenkort gedwongen worden om gas in roebel af te rekenen, iets wat Nederland tot nog toe weigert. Door deze politieke druk herstelt de koers van de roebel zich. Vrijdag betaalden valutahandelaren voor duizend roebel 9,60 euro. De beurs in Moskou bleef weken dicht en is sinds donderdag weer gedeeltelijk open. Vermoedelijk door steun van de Russische overheid zijn de aandelen weer licht in waarde gestegen.

Gasprijs stabiliseert, aankondiging export Amerikaans gas naar Europa heeft geen effect

De gasprijs is de laatste twee weken ook enigszins gestabiliseerd. Na de brand in de Oekraïense kerncentrale, begin maart, was er grote onzekerheid en steeg de prijs van gas voor een maandcontract op maandag 7 maart tot ruim boven de 200 euro. Sindsdien is de prijs weer aanzienlijk gedaald en schommelen de handelsprijzen tussen de 90 en 120 euro. De aankondiging van de Amerikanen om meer vloeibaar gas (lng) naar Europa te transporteren heeft weinig invloed op de prijs, omdat deze leveringen pas de komende jaren in omvang kunnen toenemen. Aangezien de winter nagenoeg voorbij is, zal de komende periode de prijs van gas mede afhangen van de wens of plicht om ondergronds gas op te slaan.