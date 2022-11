Russische rechter verklaart opvarenden kruiser ‘Moskva’ dood en geeft ze status van veteraan

De Moskva vlak voordat het schip zinkt.

Het is voor het eerst dat iets over het lot van de bemanning bekend wordt. De Moskva, het voormalige vlaggenschip van de Russische Zwarte Zeevloot, zonk op 14 april. Volgens Rusland kwam dat door een brand aan boord, Oekraïne zegt het schip tot zinken te hebben gebracht met twee Neptunus antischipraketten. Dat is ook wat de Verenigde Staten geloven.

De Russische autoriteiten beweren dat 396 bemanningsleden zijn geëvacueerd van het zinkende schip. Een van hen zou de brand niet hebben overleefd, 27 bemanningsleden worden volgens de Russen vermist, van wie er nu 17 officieel dood zijn verklaard. Wat er met de rest is gebeurd, blijft een raadsel voor de nabestaanden.

Na het zinken van de Moskva beweerde het ministerie van Defensie in Moskou dat het schip niet betrokken was bij de oorlog met Oekraïne. Dat staat op gespannen voet met wat de nabestaanden van de zeventien doodverklaarde bemanningsleden nu te horen hebben gekregen: de omgekomen dienstplichtigen hebben opeens de status van ‘veteraan van de speciale militaire operatie’. Volgens de vader van een van hen, Jegor Sjkrebets, komt dat neer op erkenning dat de Moskva wel degelijk betrokken was bij de oorlog.

Onduidelijkheid bij nabestaanden

Nabestaanden van de opvarenden klaagden sinds het zinken van de Moskva dat ze niets over hun familieleden te weten kwamen. Zij spanden in Sebastopol, uitvalsbasis van de Russische marine, zaken aan om officieel verklaard te krijgen dat hun vermiste verwanten zijn omgekomen bij het zinken van het schip.

De vader van Jegor Sjkrebets, een van de dienstplichtige matrozen die zijn omgekomen, zei in een interview met Radio Svoboda dat hij niets gelooft van de officiële lezing dat er slechts 27 bemanningsleden zijn omgekomen. Sjkrebets suggereert dat de marine geen moeite heeft gedaan de lijken van de omgekomen matrozen te bergen, uit vrees dat uit hun verwondingen zal blijken dat sommigen van hen door een ontploffing om het leven zijn gekomen.

Het Russische ministerie van Defensie houdt nog steeds vol dat de oorzaak van de ondergang van de kruiser een brand in de machinekamer was. Volgens Sjkrebets klopt dat niet, omdat er tegelijkertijd een ontploffing plaatsvond in de kombuis, waar zijn zoon zich ophield.