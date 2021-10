Russische rechter verbiedt machogroep Mannelijke Staat

Leden van de meidenband Pussy Riot in 2014, omstuwd door media nadat ze zijn vrijgelaten door de politie. In 2021 hebben ze ook te maken met doodsbedreigingen van de kant van de nu verboden groepering Mannelijke Staat. Beeld EPA

De groepering, die zich vooral manifesteerde op sociale media als Vkontakte (het Russische Facebook) en Telegram, werd begin deze week door een rechter in Nizjni Novgorod tot ‘extremistische’ organisatie verklaard en kreeg daarmee een plaatsje naast de terreurgroep Islamitische Staat.

Anders dan Islamitische Staat lukte het Mannelijke Staat nooit zijn eigen ‘modelstaat’ op te richten, in dit geval een patriarchaat gebaseerd op traditionele Russische waarden. Volgens de Russische rechter was het wel het doel van de nationaal-patriarchale beweging om het Russische constitutionele bestel omver te werpen. Ook maakte de groepering, die op het hoogtepunt zo’n 150 duizend volgers op sociale media had, zich volgens de rechter schuldig aan haatzaaien tegen vrouwen en minderheden.

Volgens de aanhangers van Mannelijke Staat zijn de Russische autoriteiten medeplichtig aan de ‘genocide tegen de mannelijke bevolking’, die volgens hen momenteel in Rusland plaatsvindt. Oprichter Pozdnjakov, een fitness-trainer, was niet op de rechtszitting aanwezig. Hij is na een eerdere veroordeling naar het buitenland gevlucht. Als hij terugkeert, hangt hem vermoedelijk een nieuwe veroordeling boven het hoofd.

Bebloed gezicht

De radicale machobeweging kon jarenlang ongehinderd haar gang gaan in Rusland met acties tegen feministen en lhbti-activisten. Zij werden door Pozdnjakov ‘biologisch afval’ genoemd. Aanhangers van Mannelijke Staat bestookten hen met doodsbedreigingen en publiceerden hun privé-adressen op internet, soms met foto's erbij. ‘Slet, we gaan je vermoorden en je hele familie erbij’, kreeg een lid van de Russische meidenband Pussy Riot nog onlangs te horen.

Vrouwenorganisaties vermoedden dat Pozdnjakovs aanhangers hulp kregen van de politie. Adressen en privé-foto’s die op de Telegramkanalen van Mannelijke Staat-volgers waren verschenen, doken later op in een rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken over de links-feministische Sotsfem Alternativa.

Mannelijke Staat ageerde ook tegen voorstellen om zwaardere straffen te stellen op huiselijk geweld. Op hun (inmiddels afgesloten) Telegramkanaal feliciteerden de aanhangers elkaar met de ‘Feestdag van het Huiselijk Geweld’, met een foto erbij van een vrouw met een bebloed gezicht: ‘Dat krijg je ervan als je je schuldig maakt tegenover een man.’

Ook vrouwen die met buitenlanders, vooral gekleurde, zijn getrouwd vormden het doelwit van de haatcampagnes van Mannelijke Staat. Een vrouw uit de Russische regio Mordovië met een Ghanese echtgenoot kreeg te horen dat ze een ‘slet’ is die ‘met een aap naar bed gaat’. Ook haar bedreigden ze met de dood, evenals het 2-jarige dochtertje van het echtpaar.

Het lijkt erop dat Mannelijke Staat zijn hand heeft overspeeld met een campagne tegen enkele bedrijven die lhbti’ers of gekleurde modellen hadden gebruikt in hun reclamespotjes. Na een golf van haatmail besloot het bedrijf Vkusvill een spotje met een lesbisch stel terug te trekken. Maar een ander bedrijf, Vjatski Kvas, liet het er niet bij zitten en klopte aan bij de autoriteiten, waarop die een proces begonnen tegen Mannelijke Staat.