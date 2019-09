Russische rechter laat opgepakte acteur vrij na golf van protesten

De acteur Pavel Oestinov in de rechtbank waar hij 3,5 jaar strafkolonie kreeg opgelegd. Beeld REUTERS

Oestinov zou de agent zijn arm uit de kom hebben gerukt bij een demonstratie in Moskou tegen de uitsluiting van oppositiekandidaten bij de verkiezingen. Op videobeelden was echter te zien dat hij niet meer dan een toevallige passant was. Hij stond op de stoep op zijn mobieltje te kijken toen vier leden van Poetins Nationale Garde hem plotseling tegen de grond werkten en met de wapenstok begonnen af te tuigen. De rechter weigerde de videobeelden te bekijken en veroordeelde Oestinov wegens zware mishandeling van de politieagent tot 3,5 jaar cel. De aanklagers hadden om zes jaar gevraagd.

Het vonnis leidde tot verontwaardigde reacties. Tal van bekende acteurs en popsterren protesteerden tegen Oestinovs behandeling. Zelfs enkele priesters van de doorgaans Poetin-getrouwe Russisch-orthodoxe kerk deden hun beklag over de draconische straffen die de afgelopen tijd werden uitgedeeld aan vreedzame demonstranten die door de politie waren opgepakt.

Betogers eisen de vrijlating van Pavel Oestinov. Ook in tal van theaters eisten collega-acteurs dat het vonnis tegen hem zou worden ingetrokken. Beeld AP

In het geval van Oestinov had dat kennelijk effect. Voorlopig blijft het vonnis tegen hem nog overeind, maar de openbaar aanklager heeft al laten weten dat zij bij de behandeling van het beroep om een lagere straf zal vragen. Het lijkt erop dat de autoriteiten van de zaak af willen. In kringen van de oppositie werd gespeculeerd dat Oestinov in hoger beroep mogelijk helemaal wordt vrijgesproken.

Overwinning

In ieder geval is zijn voorlopige vrijlating een overwinning voor de oppositie. Al zitten andere betogers die tot zware straffen werden veroordeeld voor het deelnemen aan de demonstraties nog steeds vast. Een van hen kreeg zelfs vier jaar, ook al had hij volstrekt geen geweld gebruikt. Kennelijk geschrokken van het publieke rumoer lieten de autoriteiten wel de aanklachten tegen een paar andere betogers vallen.

In juni gingen de autoriteiten ook al door de knieën na een golf van protesten tegen de arrestatie van onderzoeksjournalist Ivan Goloenov. Hij was opgepakt wegens drugshandel. Later moesten de autoriteiten toegeven dat agenten drugs in zijn appartement hadden verstopt om de kritische journalist zo het zwijgen op te leggen.

Het is echter onduidelijk of de autoriteiten ook zullen toegeven als het gaat om de betogers die zijn veroordeeld na de aanzwellende protestdemonstraties van deze zomer. Met de zware straffen die zij kregen opgelegd wilden de autoriteiten duidelijk maken dat ze nieuwe politieke onrust niet zullen dulden, al zei het Kremlin dat het niets met de vonnissen te maken had.

Het Kremlin ontkende ook dat het betrokken was bij de arrestatie van een sjamaan uit Jakoetië die bezig was aan een 8.000 kilometer lange voettocht naar Moskou om daar ‘president Poetin uit het Kremlin te verdrijven’. Vrijdag berichtten Russische media dat hij in een psychiatrische kliniek was opgesloten.