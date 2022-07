Russische raketaanval op Odesa zet graandeal meteen op losse schroeven

Een vrachtschip in de haven van Odesa. Beeld ANP / REX by Shutterstock

Het Oekraïense leger meldde dat de infrastructuur van de zeehaven van Odesa, een van de drie Oekraïense havensteden die voorbereidingen treffen om graanschepen binnen enkele weken te laten uitvaren, is getroffen door twee kruisraketten. Twee andere kruisraketten werden onderschept door Oekraïens luchtafweergeschut. Het ministerie van Defensie in Moskou gaf geen commentaar.

Vrijdag ondertekenden Moskou en Kyiv na bemiddeling door de Verenigde Naties en Turkije een akkoord dat voorziet in graanexport via drie havensteden aan de Zwarte Zee. Door een blokkade door de Russische marine van de scheepsroutes in de Zwarte Zee en Oekraïense mijnen die de havens beschermen tegen een Russische aanval vanuit zee kunnen schepen al maanden niet uitvaren. Als gevolg van de oorlog is de voedselprijs wereldwijd torenhoog opgelopen en breken in arme landen door graantekorten hongersnoden uit.

Beroep op Turkije

Naar aanleiding van de raketaanval doet het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken een beroep op de VN en Turkije te zorgen dat Rusland zich aan de afspraken houdt zodat de graanschepen ook daadwerkelijk kunnen uitvaren. Het is de bedoeling dat de graantransporten binnen drie weken op gang komen, al stelde de Oekraïense regering vrijdag dat het eerste schip al binnen enkele dagen op weg gaat.

Ook in andere delen van Oekraïne werd de afgelopen dagen zwaar gevochten. Volgens de Britse intelligentiediensten zijn Oekraïense troepen bezig aan een offensief ten westen van de Dnipro-rivier met als doel de door de Russen veroverde stad Cherson terug te krijgen. In de regio Kirovohrad in het midden van Oekraïne zijn volgens de plaatselijke autoriteiten drie mensen omgekomen toen dertien Russische raketten neerkwamen op een militair vliegveld en treinlijnen.